Recenze JBL GO 5: Kapesní společník s nečekaně dobrým zvukem

Pokud hledáte reproduktor, který můžete hodit do batohu, kabelky nebo dokonce jen tak strčit do kapsy u kalhot, pravděpodobně jste v minulosti narazili na populární řadu GO od značky JBL.
Nejnovější generace s označením JBL GO 5 na tuto úspěšnou tradici plynule navazuje. Ale přináší celou řadu technologických inovací, které ho posouvají na další úroveň. Tento na první pohled nenápadný kapesní reproduktor nabízí kombinaci čistého zvuku, pokročilých možností bezdrátového párování a naprosto nekompromisní odolnosti vůči vnějším vlivům. Pojďme se na něj podívat.
Inovativní design, absolutní odolnost a důraz na ekologii
Na první pohled si reproduktor JBL GO 5 zachovává své typické, extrémně kompaktní rozměry, díky kterým bez sebemenších potíží padne přímo do dlaně. Zcela novým prvkem, který celkovému designu dodává prémiový a vysoce moderní vzhled, je integrované ambientní okrajové podsvícení (které je u reproduktorů JBL v poslední době populární). Reprák koupíte v černé, modré, růžové, fialové, bílé, červené a maskáčové variantě.
Toto osvětlení nejenže vizuálně doplňuje atmosféru právě přehrávané hudby prostřednictvím různých nastavitelných světelných motivů, ale plní i velmi důležitou praktickou funkci. Okrajová záře totiž slouží jako vizuální indikátor, který vás pohotově upozorní na zapnutí zařízení, probíhající proces párování, aktivaci moderního režimu Auracast nebo na blížící se vybití baterie.
Co se týče celkové odolnosti, je tento model připraven čelit i tomu nejnáročnějšímu zacházení. Konstrukce se pyšní stupněm krytí IP68, což v praxi znamená, že je zařízení plně prachotěsné, vodotěsné a zároveň vysoce odolné vůči pádům z výšky. Ať už vás na výletě zastihne prudký déšť, reproduktor vám nešťastnou náhodou spadne do písku na pláži, nebo schytá nechtěné cákance přímo u okraje bazénu, jeho pevná konstrukce zajistí, že zůstane plně funkční a bude dál neúnavně vyhrávat vaše oblíbené melodie.
Velmi sympatický je i přístup výrobce k otázce celosvětové udržitelnosti. Konstrukce JBL GO 5 je vyrobena výhradně z recyklovaných plastů a odolné tkaniny bez jakéhokoliv použití škodlivého PVC. Ekologický přesah jde dokonce tak daleko, že i samotný magnet zvukového měniče obsahuje recyklované materiály. Ekologické směřování pak logicky doplňuje i prodejní balení, které je tvořeno výhradně z papíru s prestižní certifikací FSC a veškeré potisky na krabičce jsou realizovány pomocí šetrného sójového inkoustu.
Zvukový projev: Obrovský hudební výkon skrytý v dlani
Přestože se bavíme o zařízení s doslova kapesními rozměry, slibuje JBL GO 5 výkon, který byste očekávali od mnohem větších reproduktorů. Měnič s výkonem 4,8 W a širokým frekvenčním rozsahem od 100 Hz do 19 kHz dokáže vyprodukovat překvapivě hlasitý zvuk, který má navíc skvělé a čisté detaily. Značka JBL je pověstná svým specifickým zvukovým laděním a ani tento „drobek“ není výjimkou. Basy jsou na danou velikostní a váhovou kategorii nečekaně hluboké, plné a úderné, což dodává hudbě tu správnou šťávu.
Pro opravdové milovníky nekompromisní zvukové kvality si pak výrobce připravil jedno obrovské a velmi příjemné překvapení. Model GO 5 totiž plně podporuje bezztrátové přehrávání hudby prostřednictvím USB-C. Pokud se rozhodnete propojit reproduktor s vaším kompatibilním zařízením napřímo pomocí kabelu a využijete bezztrátový obsah ze streamovacích služeb, můžete si své oblíbené playlisty vychutnat v absolutně maximální možné kvalitě, přesně tak, jak byly zamýšleny tvůrci v nahrávacím studiu. Každý drobný detail, každý nádech interpreta i jemné dozvuky nástrojů tak vyniknou s naprostou čistotou.
Špičková bezdrátová konektivita a inovativní funkce sdílení
O plynulý bezdrátový přenos zvuku se stará Bluetooth ve verzi 6.0, která využívá pokročilé modulační protokoly a garantuje naprosto maximální stabilitu připojení bez nepříjemných výpadků. Kde ale JBL GO 5 skutečně exceluje a ukazuje svou technologickou převahu, jsou rozsáhlé možnosti vzájemného propojování více zařízení.
Pokud toužíte po skutečném stereo zážitku s jasně odděleným levým a pravým kanálem, stačí využít technologii AirTouch. Pomocí této funkce jednoduše vezmete dva reproduktory GO 5, fyzicky je přiložíte k sobě a ony se během zlomku sekundy naprosto automaticky spárují do plnohodnotného stereo režimu.
Výsledkem je mnohem širší, prostorovější a dynamičtější zvuková scéna. Pokud byste naopak pořádali větší párty nebo se sešli s přáteli ve velkém prostoru, přijde vhod podpora pokročilé technologie Auracast. Ta vám dává naprostou svobodu v tom, že můžete bezdrátově propojit prakticky neomezené množství kompatibilních reproduktorů značky JBL a vytvořit tak opravdu pohlcující zvukovou stěnu.
Veškeré funkce a chování zařízení máte přitom neustále pod palcem díky odladěné aplikaci JBL Portable. V jejím přehledném a uživatelsky přívětivém rozhraní si můžete zvuk detailně vyladit pomocí plnohodnotného sedmipásmového ekvalizéru, vybírat si z různých světelných efektů ambientního podsvícení nebo provádět bezdrátové aktualizace firmwaru. Jako třešničku na dortu nabízí JBL i kompatibilitu s přídavným mikrofonem JBL EasySing Mic Mini, čímž obyčejný přenosný reproduktor bleskově proměníte v karaoke.
Dlouhá výdrž baterie a možnosti jejího rozšíření
Kompaktní tělo v sobě ukrývá kvalitní Li-ion baterii s kapacitou 3,85 Wh, která zvládne reproduktor pohánět po dlouhé hodiny. V běžném režimu poslechu se můžete spolehnout na solidních osm hodin nepřetržitého přehrávání hudby. Pokud by se ale váš večírek u táboráku protáhl a vy byste potřebovali z reproduktoru vymáčknout naprosté maximum, stačí v mobilní aplikaci aktivovat speciální funkci Playtime Boost.
Tento chytrý úsporný režim efektivně optimalizuje celkovou spotřebu energie a dokáže přidat další dvě hodiny poslechu navíc, čímž se bez problémů dostanete na fantastických deset hodin celkového provozu na jedno nabití. Samotné dobití zcela vybité baterie do stoprocentního stavu pak přes USB-C zabere zhruba tři hodiny.
Závěrečné shrnutí předností a kompromisů
Nový model JBL GO 5 je jasným důkazem toho, že k dosažení skvělého zvukového projevu a moderních technologických funkcí už dávno nepotřebujete přenášet těžká a neohrabaná zařízení. Tento kapesní reproduktor dělá přesně to, co se od něj v dané cenové i velikostní kategorii očekává, a k tomu navíc přidává celou řadu prémiových funkcí. Cena je 1290 korun,