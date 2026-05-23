Recenze JBL Xtreme 5: Evoluce s umělou inteligencí, subwooferem a drtivým výkonem

Řada Xtreme od společnosti JBL dlouhodobě představuje pomyslný strop pro uživatele, kteří vyžadují nekompromisní hlasitost a hutné basy, a zároveň chtějí reproduktor, který lze ještě relativně pohodlně přenášet. Nová generace s označením JBL Xtreme 5 tento koncept posouvá na zcela novou úroveň. Přináší zásadní změny v akustické architektuře, implementuje umělou inteligenci, přidává efektní podsvícení a zvyšuje celkovou odolnost. Pojďme se podrobně podívat na to, co toto přenosné monstrum nabízí a zda se vyplatí upgrade z předchozích generací.
Design, konstrukce a ekologický přesah
Na první pohled si JBL Xtreme 5 zachovává svůj ikonický válcovitý tvar, ale při bližším ohledání zjistíte, že reproduktor znatelně porostl. S rozměry 346 x 165 x 155 mm a čistou hmotností 2,9 kg se jedná o pořádný kus hardwaru. Pro snadnější manipulaci je tak reproduktor vybaven praktickým ramenním popruhem s flexibilními úchyty, které zajišťují vyvážení i při prudším pohybu. Tento navíc dostal do vínku otvírák na láhve. Čili tento kousek je pro zahradní party jako dělaný.
Zcela novým vizuálním prvkem je ambientní okrajové osvětlení. To nejenže pulzuje a mění barevná témata v rytmu právě přehrávané hudby, ale slouží také jako chytrý vizuální indikátor. Poskytuje totiž uživateli přehledné informace o stavu napájení, procesu párování přes Bluetooth, zbývající kapacitě baterie nebo o aktivaci funkce Auracast™.
Co se týče odolnosti, JBL Xtreme 5 se nezalekne téměř ničeho, neboť se pyšní se certifikací IP68. Můžete jej tak bez obav vzít k bazénu, na písečnou pláž nebo do náročnějšího terénu. Chvályhodný je také přístup k životnímu prostředí, neboť reproduktor využívá recyklované plasty a textilie (bez obsahu PVC) a dokonce i samotný magnet reproduktoru je z recyklovaných materiálů. Ekologické je i samotné balení, které spoléhá na papír s certifikací FSC a potisk ze sójového inkoustu. Reproduktor je k dostání v černé, modré a maskáčové variantě.
Zvukový projev: Subwoofer a síla AI
Tím nejzásadnějším upgradem prošla u Xtreme 5 zvuková výbava. Výrobce opustil tradiční osazení dvěma woofery a místo toho nasadil jeden mohutný subwoofer o rozměrech 98 x 145 mm, který doplňuje dvojice 20mm výškových reproduktorů (tweeterů). Celkový RMS výkon zařízení se tak vyšplhal na úctyhodných 130 W při napájení ze sítě (90 W pro woofer a 2x 20 W pro tweetery). Při provozu na baterii je výkon z důvodu úspory energie snížen na 90 W (60 W woofer + 2x 15 W tweetery), i tak se ale jedná o ohromnou sílu. Frekvenční odezva činí 40 Hz až 20 kHz.
Velkou technologickou novinkou je nasazení AI Sound Boost. Tato funkce v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a chytře optimalizuje zvukový výstup. Výsledkem je, že i když reproduktor „osolíte“ na maximum (nedoporučuji v bytě), basy zůstávají hluboké a dunivé, zatímco výšky si zachovávají krystalickou čistotu bez nežádoucího zkreslení. Zážitek z poslechu dále vylepšuje režim Smart EQ, který opět za pomoci umělé inteligence automaticky upravuje ekvalizér podle toho, zda zrovna posloucháte hudbu nebo podcasty.
Audiofily pak nadchne podpora bezztrátového přehrávání (Lossless Audio). Pokud tedy k JBL Xtreme 5 připojíte zdrojové zařízení přes port USB-C a využijete kompatibilní obsah z podporovaných streamovacích služeb, můžete si vychutnat hudbu v její nejčistší podobě s maximální mírou detailů.
Jakožto velký milovník bas pohlížím na tento model v cenově dostupné kategorii jako na špičku. Basy jsou hutné a zvuk je čistý při jakékoli hlasitosti. Pokud máte sluch a nastavování ekvalizéru trochu v „ruce“, můžete si tento kousek po hudební stránce skvěle přiblížit k obrazu svému. Já se v aplikaci ale omezil pouze na přednastavené režimy.
Baterie a výdrž maratonce
O napájení se stará dobíjecí lithium-iontová baterie s ohromnou kapacitou 68 Wh (ekvivalent 9444 mAh při 7,2 V). Díky ní zvládne reproduktor hrát nepřetržitě až 24 hodin. Pokud by vám ani to nestačilo, aplikace nabízí režim Playtime Boost, který sice mírně upraví zvukový profil pro úsporu energie, ale přidá vám další 4 hodiny poslechu, čímž se dostaneme na celkových 28 hodin.
Plné nabití vybité baterie zabere zhruba 3,5 hodiny. V krizových situacích ovšem přijde vhod rychlonabíjení, kdy pouhých 10 minut na kompatibilní nabíječce zajistí další 2 hodiny přehrávání. Obrovskou výhodou pro dlouhodobou udržitelnost produktu je fakt, že baterie je uživatelsky vyměnitelná. Jedná se přitom o naprosto stejný typ baterie, jaký využívala i předchozí generace Xtreme 4.
Reproduktor navíc tradičně funguje i jako powerbanka. Přes rozhraní USB-C tak můžete přímo během přehrávání dobíjet svůj mobilní telefon nebo jinou elektroniku.
Konektivita: Bluetooth 6.0 a Auracast™
JBL Xtreme 5 je vybaven nejmodernějším standardem Bluetooth 6.0 s podporou profilů A2DP 1.4 a AVRCP 1.6. Ten zaručuje extrémně stabilní připojení a podporuje moderní audio formáty jako SBC, AAC a LC3.
Pro ozvučení velkých večírků nebo otevřených prostranství je k dispozici technologie Auracast™. Ta nahrazuje starší systém PartyBoost a umožňuje bezdrátově propojit neomezené množství kompatibilních reproduktorů do jedné mohutné zvukové stěny. Dva stejné reproduktory lze navíc spárovat do klasického stereo režimu. Skvělým doplňkem pro domácí party je také kompatibilita s bezdrátovým mikrofonem JBL EasySing Mic Mini, díky kterému můžete Xtreme 5 bleskově proměnit v karaoke.
Veškeré nastavení probíhá přes přehlednou mobilní aplikaci JBL Portable. V ní najdete plnohodnotný ekvalizér, volbu barevných témat pro ambientní osvětlení nebo nástroj pro aktualizace firmwaru.
Srovnání generací: Xtreme 4 vs. Xtreme 5
Pokud váháte, zda se přechod ze čtvrté generace vyplatí, zde je krátké shrnutí těch nejzásadnějších rozdílů:
- Rozměry a hmotnost:Xtreme 5 je znatelně širší (34,6 cm vs. 29,7 cm) a těžší (2,9 kg vs. 2,1 kg).
- Výkon a zvuk:Pátá generace zvyšuje RMS výkon ze 100 W na 130 W a zcela mění architekturu měničů – místo dvou menších wooferů přichází jeden velký subwoofer doplněný dvěma tweetery.
- Odolnost:Krytí se zlepšilo z IP67 na absolutní špičku IP68.
- Konektivita a Hi-Fi:Xtreme 5 disponuje novějším Bluetooth 6.0 (oproti 5.3) a jako první v řadě nabízí bezztrátové přehrávání přes USB-C kabel.
- Baterie:Výdrž 24+4 hodiny zůstává zachována, stejně jako totožná vyměnitelná baterie JBL Battery 400.
Závěrečné zhodnocení
JBL Xtreme 5 není jen drobným kosmetickým vylepšením. Jedná se o robustní a technologicky vyspělý reproduktor, který díky integraci umělé inteligence, novému subwooferu a značnému výkonu 130 W nabízí jeden z nejlepších zvukových zážitků ve své třídě. Odolnost IP68, dlouhá výdrž s vyměnitelnou baterií a novinky v podobě ambientního podsvícení či bezztrátového USB-C audia z něj dělají perfektního společníka na doma i na nejdivočejší venkovní párty. Pokud mu odpustíte vyšší rozměry a hmotnost a zkousnete, že kvalita se holt „pronese“, jde o skvělý reproduktor. Jeho cena je 8590 korun.