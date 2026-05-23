To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Dámy mají přednost
Arogantní, ale charismatický sukničkář si užívá peníze, moc i vztahy na jednu noc. Jenže pak se probere v paralelním světě, kde vládnou ženy, a všechno bude rázem jinak.
Kylie
Slavná Kylie se od role v telenovele vyšplhala až na úplný vrchol a prožila kariéru plnou velkých zvratů. V tomhle otevřeném dokumentu jde s kůží na trh a nic neskrývá. Třídílný seriál.
Carísima
Energická influencerka a hvězda na plný úvazek Caro Pardíaco má všechno, co si kdy přála. Během životní krizičky ve třiceti ale spadne do pasti romantiky. Desetidílný seriál.
James.
Dokumentární seriál, ve kterém slavný kolumbijský hráč č. 10 James Rodríguez prozrazuje neznámé detaily o svojí cestě mezi hvězdy i o největší fotbalové události. Jakožto velký fanoušek fotbalů tento třídílný seriál nevynechám.
Neslýchané – Spojené království: Liverpoolský zázrak v Istanbulu
Dokument, ve kterém hráči Liverpoolu vzpomínají, jak po prvním poločase finále Ligy mistrů 2005 prohrávali 3:0. A jak se pak nesmazatelně zapsali do dějin fotbalu.