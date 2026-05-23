Tyto užitečné aplikace v App Store si rozhodně zaslouží vaší pozornost

Daily 5 Trivia
Mobilní hra Daily 5 Trivia sází na jednoduchý, ale překvapivě návykový koncept. Každý den po půlnoci nabídne pět ručně připravených kvízových otázek, které se tematicky točí kolem konkrétní dekády – nejčastěji 90. let, ale nechybí ani 60., 70. nebo 80. léta. Nejde přitom o další generickou AI produkci plnou reklam a nekonečného scrollování. Daily 5 Trivia vzniká „od lidí pro lidi“ a je to znát prakticky okamžitě. Kvízy působí osobitě, často připomenou dávno zapomenuté kulturní momenty a díky důrazu na rychlost odpovědí mají velmi svižné tempo. Celou hru zvládnete za dvě minuty, ale stejně vás snadno přinutí vracet se každý den znovu, zvlášť když vidíte své umístění v globálním žebříčku proti hráčům z celého světa. Velkým plusem je i absolutní absence reklam či trackování a také doprovodné „Rabbit Holes“, tedy krátké tematické mini články, které některé otázky rozvíjejí do překvapivě zajímavých detailů.
Only Text Editor
Aplikace OnlyText potěší hlavně uživatele, kterým v dnešní době přeplácaných editorů chybí obyčejné čisté psaní bez rušivých prvků. Vývojář ji postavil na jednoduché myšlence: otevřít textový soubor, upravit ho a uložit, bez markdownu, zvýrazňování syntaxe nebo desítek zbytečných tlačítek. OnlyText připomíná staré minimalistické editory, které se soustředily čistě na text, a právě v tom je jeho největší síla. Aplikace si rozumí s iCloud Drivem i systémovou aplikací Soubory, takže můžete snadno pracovat s běžnými .txt soubory uloženými napříč zařízeními. Příjemným detailem je i výchozí písmo Iosevka Curly Slab, které dodává editoru osobitý vzhled, přičemž nechybí možnost nastavit si vlastní font. Jen pár megabajtů velká aplikace navíc startuje prakticky okamžitě a díky absenci reklam či agresivních předplatných působí skoro až osvěžujícím dojmem.
Beanie: Coffee Journal
Aplikace Beanie cílí na všechny, kteří berou kávu trochu vážněji než jen jako ranní dávku kofeinu. Funguje jako osobní deník pro milovníky výběrové kávy, do kterého si můžete ukládat vše od pražírny a země původu až po způsob zpracování, datum pražení nebo ideální hrubost mletí. Velmi povedeným prvkem je takzvané Flavour Wheel, tedy chuťové kolečko s více než stovkou různých tónů, které pomáhá popsat chutě i lidem, kteří si zatím netroufnou přesně pojmenovat rozdíl mezi citrusovou aciditou a tóny hořké čokolády. Beanie navíc umožňuje ukládat oblíbené kavárny jako Coffee Spots, takže si můžete vést vlastní databázi míst, kam stojí za to se vracet. Potěší také důraz na soukromí – aplikace nevyžaduje účet, nesbírá data a vše synchronizuje přes iCloud. Je vidět, že za projektem stojí člověk, který má ke kávě skutečně blízko, protože přesně takové drobnosti většina běžných aplikací často úplně přehlíží.
Just Did
Aplikace Just Did nabízí neobvykle klidný přístup k organizaci každodenních činností. Místo streaků, tlaku a agresivních připomínek jednoduše zaznamenává, kdy jste naposledy něco udělali – třeba zalili květiny nebo vyvenčili psa. Úkoly se potvrzují dlouhým podržením karty, což působí příjemně a zároveň brání nechtěným kliknutím. Nechybí ani volitelná jemná upozornění nebo sdílené Spaces pro domácnosti či kanceláře, kde všichni vidí, co už bylo hotové. Velkým plusem je důraz na soukromí, protože osobní úkoly zůstávají jen v zařízení a účet není povinný.
BiCam
Aplikace BiCam využívá jednu z nejzajímavějších možností moderních iPhonů – současné natáčení přední i zadní kamerou. Díky tomu můžete v jednom záběru zachytit nejen samotnou scénu, ale i svou reakci, což se hodí třeba na cestování, koncerty nebo vlogování. BiCam nabízí několik režimů rozložení obrazu včetně Picture in Picture, rozdělení obrazovky nahoře a dole nebo vedle sebe, nechybí ani úprava rámečků, přiblížení gestem či pomocné mřížky pro přesnější kompozici. Aplikace je optimalizovaná pro iOS 26 a působí velmi svižně, takže přepínání mezi režimy nebo natáčení videa je rychlé a bez zbytečných prodlev. Právě jednoduchost používání je zde největší výhodou – místo přepínání kamer zachytíte celý moment najednou.