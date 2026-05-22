Strava je tu nejen pro běžce! Nově výrazně vylepšuje silový trénink

Když se řekne Strava, většině lidí se vybaví běhání, cyklistika nebo turistika. Právě na těchto aktivitách si aplikace vybudovala obrovskou popularitu a dnes ji používají desítky milionů sportovců po celém světě. V posledních letech ale výrazně roste i zájem o silový trénink a Strava na to začíná reagovat mnohem výrazněji než dřív.
Platforma totiž kompletně přepracovala podporu posilování a nově přidává funkce, které byly dosud doménou specializovaných fitness aplikací. Uživatelé tak získají podrobnější záznam tréninků, lepší přehled o odcvičených sériích i detailnější statistiky.
Záznam sérií, vah i opakování
Jednou z hlavních novinek je nový tréninkový deník. Ten umožňuje zapisovat jednotlivé série, počty opakování i použité váhy přímo během cvičení. Velkou výhodou je i možnost vracet se ke starším tréninkům a snadno je opakovat nebo upravovat.
Právě to byla oblast, kde Strava dlouhodobě zaostávala za aplikacemi zaměřenými čistě na fitness a posilování. Doposud totiž silové aktivity fungovaly spíš jen jako jednoduchý záznam bez hlubší analýzy. Nově aplikace přidává také automatické mapy svalových skupin. Po dokončení tréninku tak uživatel uvidí přehledně zvýrazněné partie, které během cvičení zapojoval.
Výrazně širší propojení s dalšími službami
Strava současně rozšiřuje podporu pro další fitness platformy a zařízení. Nové integrace zahrnují například služby jako Fitbod, Hevy nebo WHOOP. Nechybí ani propojení s výrobci sportovních hodinek a senzorů jako Garmin či COROS. Právě propojení různých služeb je dnes pro fitness aplikace klíčové. Málokdo totiž používá jen jediný systém a uživatelé často kombinují chytré hodinky, tréninkové aplikace i analytické nástroje.
Strava dál posiluje komunitní stránku
Novinka se netýká jen samotného cvičení. Strava přidává také nové možnosti sdílení silových tréninků. Uživatelé budou moci zveřejňovat své výsledky ve speciálních formátech určených přímo pro posilování a jednodušeji sdílet progres s přáteli nebo sportovními skupinami. Podle Stravy patří silový trénink mezi nejrychleji rostoucí typy aktivit na celé platformě. Jen během roku 2025 uživatelé zaznamenali více než 500 milionů silových tréninků, což je obrovský nárůst oproti předchozím letům. Aktualizace se bude mezi uživatele uvolňovat postupně během následujících týdnů.