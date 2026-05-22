Ozzák z Comebacku míří do mobilní hry!

České studio Bohemia Interactive má na stole poměrně nečekaný projekt, který by mohl potěšit hlavně fanoušky legendárního sitcomu Comeback. Martin Dejdar totiž v rozhovoru pro YouTube kanál CROSS-PLAY prozradil, že společně s Bohemkou připravuje mobilní hru postavenou kolem Ozzáka, tedy Františka Pacovského, jedné z nejvýraznějších postav celého seriálu.
Zajímavé je, že spolupráce Dejdara s Bohemia Interactive nezačala jen u připravovaného vesmírného dobrodružství Cosmo Tales, ve kterém herec namluví hlavní český hlas. Podle jeho slov to bylo vlastně naopak. Nejprve měl sám oslovit Bohemku s nápadem na hru o Ozzákovi a až následně jej studio zapojilo také do dabingu Cosmo Tales. Jinými slovy, z jednoho nápadu nakonec vznikla hned dvojitá spolupráce.
Samotná hra o Ozzákovi zatím nemá oficiální název a podle všeho nebyla dosud formálně představena. Dejdar ale naznačil, že půjde primárně o mobilní titul, jehož hlavní náplní má být Ozzákovo putování za pivem. Tvůrci jej však chtějí pojmout tak, aby byl vhodný i pro děti a zároveň nepůsobil jako návod nebo propagace pití alkoholu mezi mladistvými. To bude vzhledem k povaze samotné postavy docela zajímavý balanc.
Vizuálně má hra vycházet z limitovaných POP figurek Ozzáka, které se v minulosti prodávaly ve vybraných českých e-shopech a objevily se například i na Comic-Conu Prague 2025. Projekt má vznikat už od loňského podzimu, přičemž Dejdar dříve odkoupil od televize Nova licenci na samotnou postavu Ozzáka. První verze hry, respektive demoverze, by podle jeho slov mohla být hotová už během letošního léta.
Fanoušci Comebacku by ale měli počítat s jednou důležitou věcí. Nemá jít o hru postavenou na celém seriálu, ale čistě na Ozzákovi. Ostatní známé postavy jako Tomáš, Iva, Marcelka, Simona, Lexa nebo Saša se v ní tedy podle dostupných informací objevit nemají. Pro někoho to může být škoda, na druhou stranu právě Ozzák byl vždy postavou, která si o vlastní bizarní dobrodružství vyloženě říkala.
Na finální podobu si budeme muset ještě počkat. Už teď je ale jasné, že spojení Bohemia Interactive, Martina Dejdara a jedné z nejikoničtějších českých televizních postav posledních let zní minimálně hodně zajímavě. A pokud se tvůrcům podaří zachytit Ozzákův humor, nadsázku a svéráz bez toho, aby hra působila lacině, může z toho být velmi příjemné překvapení pro české hráče.