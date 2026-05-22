Flipper One odhalen: Nástupce slavného hackerského gadgetu míří mnohem výš a nabízí i AI!

Flipper Zero se za poslední roky stal jedním z nejznámějších gadgetů pro technologické nadšence, bastlíře i bezpečnostní experty. Malé zařízení s oranžovým displejem si získalo obrovskou komunitu hlavně díky tomu, že umí pracovat s NFC, RFID, infračerveným ovládáním, Sub-1GHz rádiem či dalšími nízkoúrovňovými protokoly. Teď ale jeho tvůrci konečně otevřeně promluvili o projektu Flipper One. A hned na úvod je potřeba říct jednu důležitou věc: nejde o přímého nástupce Flipperu Zero v klasickém slova smyslu.
Flipper Devices totiž sami zdůrazňují, že Flipper One není „novější Flipper Zero“, ale úplně jiné zařízení s odlišným zaměřením. Zatímco Zero se pohybuje hlavně ve světě offline protokolů, One míří do oblasti IP sítí, Linuxu, Wi-Fi, Ethernetu, 5G, satelitní konektivity a výkonnějších výpočetních úloh. Jinými slovy, Flipper Zero zůstává kapesním nástrojem pro práci s různými bezdrátovými a přístupovými technologiemi, zatímco Flipper One má být spíš přenosný linuxový multitool pro síťaře, vývojáře a pokročilejší experimentátory.
Uvnitř zařízení má tikat osmijádrový čip Rockchip RK3576 doplněný o grafiku Mali-G52, NPU pro lokální AI modely a 8 GB RAM. Vedle něj ale poběží ještě samostatný mikrokontrolér Raspberry Pi RP2350, který se postará o displej, tlačítka, touchpad, LED diody, napájení a část bootovacího procesu. Díky tomu má být zařízení použitelné i v situaci, kdy hlavní linuxová část zrovna neběží, což jej odlišuje od běžných malých počítačů typu Raspberry Pi.
Velkým tématem je i otevřenost. Tvůrci chtějí z Flipperu One udělat co nejotevřenější ARM počítač s podporou přímo v mainline Linux kernelu, bez zbytečných proprietárních úprav a uzamčených balíků od výrobců čipů. I proto spolupracují s týmem Collabora na tom, aby se podpora použitého Rockchipu dostala do Linuxu co nejčistší cestou. Upřímně přitom přiznávají, že nejde o jednoduchý úkol a že některé části, například NPU nebo hardwarové dekódování videa, ještě nejsou hotové.
Z hardwarového hlediska zní Flipper One hodně ambiciózně. Nabídnout má dva gigabitové Ethernet porty, Wi-Fi 6E, USB Ethernet až do 5 Gb/s a M.2 slot pro připojení 5G či LTE modemu, satelitního NTN modulu, SSD, SDR, AI akcelerátoru nebo další Wi-Fi karty. V praxi tak půjde zařízení použít jako router, VPN bránu, síťový bridge, inline sniffer nebo přenosný linuxový počítač. Nechybí ani GPIO pro jednodušší vlastní moduly.
Zajímavě vypadá také Flipper OS, tedy systém postavený nad Debianem, který má pracovat s profily. Uživatel si tak bude moci vytvořit různé konfigurace pro různé úlohy, experimentovat s nimi a v případě potřeby se vrátit k čistému stavu bez nekonečného přeinstalovávání. Tvůrci navíc chystají i FlipCTL, jednoduché rozhraní pro malé displeje, které má zpřístupnit běžné linuxové nástroje typu ping, nmap nebo traceroute ve formě přehledného menu.
Flipper One tedy zatím nepůsobí jako hotový produkt, který by jen čekal na uvedení do obchodů. Spíš jde o veřejně otevřený vývoj hodně ambiciózního zařízení, u kterého tvůrci žádají komunitu o pomoc s testováním, dokumentací i návrhem modulů. Pokud se jim ale podaří plány dotáhnout, může z Flipperu One vyrůst jedna z nejzajímavějších kapesních linuxových mašinek posledních let.