iPhony lze stále „hacknout“ pomocí této malé hračky, Apple se nemá k opravě

Krátce po vydání iOS 17 se začaly na diskuzních fórech objevovat zprávy o tom, že hračka Flipper Zero dokáže svým způsobem hacknout iPhone tím, že jej zahltí nabídkou na připojení nového Bluetooth zařízení. Háček je však v tom, že jej Flipper dokáže zahltit natolik intenzivně, že může v krajním případě telefon „zkolabovat“ a začít se restartovat, přičemž jedinou možností, jak se podobnému útoku bránit, je vypnout Bluetooth a WiFi a tím zamezit jakýkoliv přístup ze strany Flipperu. Pokud vás o této hračce zajímá více informací, dozvíte se je ve článku níže. Co je však důležité říci už zde je to, že se Apple ani přes stížnosti stále nedostal k opravě.

Přestože jsme se vydání iOS 17 dočkali již relativně dávno a od té doby ostatně vydal Apple i celou řadu minoritních i majoritních verzí tohoto systému, ani v jedné z nich nedorazila ochrana proti útokům z Flipper Zero. Vzhledem k tomu, jak dlouho už se o problému ví, se tak nejeden uživatel začíná ptát na to, proč Apple celou záležitost stále ignoruje, jelikož se rozhodně nejedná o nic příjemného. Nejčastějším názorem je pak to, že zkrátka neví, jak celou situaci vyřešit, jelikož by de facto bojoval proti standardnímu chování systému, kterému je podsouváno něco, co je pro něj standardní – tedy zobrazení nabídky blízkého Bluetooth či WiFi zařízení. Nezbývá tedy než doufat, že se nakonec přeci jen nějaké vhodné řešení, které nebude nikoho omezovat, podaří nalézt.