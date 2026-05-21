Nintendo představilo revoluční aplikaci! Vaše fotky promění v bláznivé minihry

Nintendo před pár hodinami oznámilo zbrusu novou mobilní hru s názvem Pictonico, která oficiálně vyjde ve čtvrtek 28. 5. 2026. Tento netradiční titul dokáže proměnit vaše osobní fotografie v sérii rychlých a vtipných miniher, jež svým stylem jasně odkazují na populární sérii WarioWare.
Kukuřice a mumie ve vašem telefonu
Princip hry je velmi jednoduchý. Stačí vyfotit sebe nebo své přátele, případně vybrat starší snímek z galerie, a aplikace fotografii zábavně upraví. V jedné z ukázek se například dokořán otevřou ústa vyfocené osoby, aby na jedno kliknutí spořádala kukuřici, v další zase musíte co nejrychleji rozmotat člověka zabaleného jako mumii. O kvalitu zábavy by mělo být postaráno, protože na vývoji se podílelo studio Intelligent Systems, které stojí právě za původními hrami WarioWare.
Fotogalerie
Osmdesát úrovní a důraz na soukromí
Hráči se mohou těšit na celkem 80 různých miniher, které lze hrát ve třech rychlostech. A to od normální přes vysokou až po takzvanou nebezpečnou zónu. S postupem úrovněmi se pochopitelně zvyšuje i celková obtížnost. Nintendo také ujišťuje, že veškeré zpracování fotek probíhá čistě v zařízení a žádná citlivá data neputují na servery společnosti.
Pictonico bude k dispozici zdarma na vyzkoušení v rámci tří základních miniher. Odemčení první plnohodnotné sady vyjde na 7,99 dolarů. Druhý balíček bude stát 5,99 dolaru.
Podle mě je Pictonico přesně ten typ ujeté, ale neuvěřitelně chytlavé zábavy, kterou Nintendo na poli mobilních her zvládá na jedničku. Zapojení vlastních fotek dodává minihrám skvělý osobní nádech a ohleduplnost k soukromí je velkým plusem.