Muž, který udělal z Apple TV+ respektovaného hráče, dostane prestižní ocenění

Apple si v posledních letech vybudoval v zábavním průmyslu podstatně silnější pozici, než mnozí čekali. A velkou zásluhu na tom má Eddy Cue, dlouholetý senior viceprezident Applu, který stojí za službami a zábavním byznysem společnosti. Právě on nyní získá ocenění Entertainment Person of the Year na festivalu Cannes Lions, který se uskuteční příští měsíc na jihu Francie.
Cue bude oceněn hned v úvodní den festivalu, který proběhne od 22. do 26. června. Součástí programu bude také jeho keynote, na které se objeví společně s producentem Jerrym Bruckheimerem. Ten má k Applu aktuálně velmi blízko i díky filmu F1: The Movie, který Apple uvedl v loňském roce.
Šéf Cannes Lions Simon Cook v souvislosti s oceněním uvedl, že Eddy Cue dlouhodobě posouvá hranice zábavy a vyprávění příběhů. Pod jeho vedením podle něj Apple nejen vytváří špičkový obsah, ale zároveň mění způsob, jakým diváci vnímají kulturu, zábavu a moderní platformy. Jinými slovy, nejde jen o to, že Apple natočil pár povedených filmů a seriálů. Firma se pod Cueovým dohledem snaží hrát vlastní hru a nesoutěžit se streamovací konkurencí čistě množstvím obsahu.
Právě na to Cue upozorňoval už loni v rozhovoru pro Variety. Zatímco se svět streamingu začal plnit službami, které sázely hlavně na kvantitu a nekonečný přísun novinek, Apple se podle něj rozhodl jít jinou cestou. Cílem mělo být zaměřit se na kvalitu, nikoliv na co největší knihovnu titulů. A nutno říct, že tato strategie Applu v mnoha ohledech vyšla.
Apple TV+ od svého spuštění v listopadu 2019 nasbírala velmi slušnou řádku ocenění. Největším milníkem se stal film CODA, který v roce 2021 získal Oscara za nejlepší film. Služba ale bodovala i v seriálové tvorbě. Komedie The Studio loni na Emmy získala 13 cen, čímž překonala rekord jako nejúspěšnější komediální seriál v jednom ročníku a zároveň nejúspěšnější nová série vůbec.
Ocenění pro Eddyho Cuea tak není jen osobní poctou jednomu z nejvýše postavených lidí Applu, ale i potvrzením toho, že Apple TV+ už zdaleka není jen vedlejší experiment technologického giganta. Z platformy, které mnozí při startu příliš nevěřili, se stal respektovaný hráč, jenž sice nemá největší katalog na trhu, ale dokáže pravidelně sbírat prestižní ceny a přitahovat velká jména filmového i televizního světa.