JBL ukázal nová sluchátka Live 4. Chytré pouzdro teď zvládne mnohem víc než jen nabíjet

JBL představuje novou generaci svých oblíbených bezdrátových sluchátek Live. Řada JBL Live 4 dorazí ve variantách Buds, Beam a Flex a kromě vylepšeného zvuku s podporou Hi-Res Audio sází také na pokročilejší potlačení okolního hluku a novou generaci chytrého nabíjecího pouzdra. Právě to je jednou z hlavních novinek, jelikož přináší JBL Smart OS 3.0, tedy přepracované prostředí s větším displejem, lepším ovládáním a širšími možnostmi personalizace.
Sluchátka mají nabídnout výrazně čistší zvuk, hlubší basy a celkově lepší podání hudby bez ohledu na to, zda posloucháte energický playlist cestou do práce, podcast nebo klidnější hudbu večer doma. JBL zároveň zapracovalo na ANC, které využívá nové algoritmy pro účinnější potlačení okolního ruchu. Díky tomu by měla být hudba, hovory i podcasty méně rušené okolím.
Velkou roli hraje také nové Smart Charging Case. Přes jeho displej lze ovládat přehrávání, měnit nastavení ekvalizéru, kontrolovat notifikace nebo si na domovskou obrazovku připnout nejčastěji používané funkce. Pouzdro si navíc můžete přizpůsobit motivem nebo vlastní fotografií, a to bez nutnosti sahat po telefonu.
JBL Live 4 myslí i na hovory. Technologie 6-Mic Perfect Call 2.0, konstrukce odolnější vůči větru a AI algoritmus se mají postarat o čistší hlas i v hlučnějším prostředí. Sluchátka tak zvládnou lépe potlačit ruch dopravy, ventilátor nebo jiné rušivé zvuky v okolí.
Model Live Beam 4 nabídne klasickou in-ear konstrukci se stopkou a silikonovými nástavci, zatímco Live Flex 4 vsadí na otevřenější provedení pro přirozenější nošení. Všechny modely JBL Live 4 mají být dostupné pravděpodobně od 12. května 2026 za 4 990 Kč.