Českem se valí nová vlna internetových podvodů! Tentokrát se maskuje za vašeho zaměstnavatele

Pokud jste si mysleli, že jsou internetoví podvodníci aktivní zejména před Vánoci a tak podobně, jste na omyli. Podvodníci totiž evidentně nikdy nespí a co víc, neustále se snaží najít způsoby, jak se dostat k vašim přihlašovacím údajům, osobním údajům či informacím k platebním kartám. Teď se například Českou republikou valí nový fenomén ve formě mailů, které se maskují za vašeho zaměstnavatele, který vás informuje o tom, že vám na firemním mailu vypršela platnost hesla a je třeba obnovit. Jeden takový dorazil do schránky i mě a protože jsem ve svém okolí slyšel, že podobný útok cílil na vícero lidí pracujících v různých firmách, není od věci se před ním mít na pozoru.
Fotogalerie
Mail může sice na první pohled vypadat docela důvěryhodně (zvlášť, pokud si heslo pravidelně skutečně neměníte), ale odhalit, že jde o podvod, je otázkou pár vteřin. Stačí se totiž podívat na to, z jaké adresy zpráva dorazila, a hned je jasné, že jde o snahu vyloudit z vás údaje, které by vám měly zůstat. Pokud vám tedy něco podobného dorazí, mějte se na pozoru a rozhodně se nenechte napálit skrze přiložené odkazy a tak podobně. Že se jedná o podvod je totiž skutečně evidentní, byť to člověku „na první dobrou“ možná ani nemusí dojít.