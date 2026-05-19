Humanoidní roboti už několik dní třídí zásilky místo lidí. Jejich práci můžete sledovat živě přímo zde

Humanoidní roboti se pomalu přesouvají z laboratoří do reálného provozu a nejnovější ukázka budí obrovskou pozornost po celém světě. Společnost Figure AI totiž zveřejnila několikadenní živý provoz svých humanoidních robotů při třídění zásilek a manipulaci s balíky. Celý technologický svět nyní sleduje, jak roboti zvládají práci, kterou dosud vykonávali lidé. Nejde přitom o krátkou demonstraci nebo marketingové video. Roboti pracují několik dní v kuse v reálném provozu a zvládají opakující se logistické úkoly bez přímého řízení člověkem. Na zveřejněných záběrech je vidět, jak humanoidní stroje berou zásilky z pásů, třídí je a manipulují s nimi podobně jako běžní pracovníci ve skladech nebo distribučních centrech.
Právě možnost sledovat celý provoz online vyvolala na sociálních sítích obrovský zájem. Lidé totiž nevidí jen dokonale sestříhané promo video, ale reálnou práci humanoidních robotů v prostředí, kde musí reagovat na různé situace, orientovat se v prostoru a manipulovat s objekty různých velikostí. A právě to je moment, kdy si mnoho lidí začíná uvědomovat, že nástup humanoidních robotů už není vzdálenou budoucností.
Robot Figure 02 je vybaven pokročilou umělou inteligencí, kamerami a senzory, díky kterým dokáže samostatně analyzovat okolí a rozhodovat o dalším pohybu. Firma navíc spolupracuje s OpenAI, což robotům umožňuje využívat moderní AI modely pro komunikaci i plánování úkolů. Logistika a skladové provozy jsou přitom jedním z prvních oborů, kde by humanoidní roboti mohli najít masové využití. Jde o fyzicky náročnou práci s vysokou fluktuací zaměstnanců a neustálým nedostatkem pracovní síly. Právě schopnost robotů pracovat nepřetržitě bez únavy je pro firmy extrémně zajímavá. Zároveň ale podobné projekty otevírají otázky ohledně budoucnosti pracovního trhu. Zatímco technologické firmy tvrdí, že roboti mají lidem hlavně pomáhat, mnoho odborníků upozorňuje, že podobná automatizace může během příštích let výrazně změnit celé odvětví logistiky a skladování. Jedno je však jisté už dnes. Humanoidní roboti už dávno nejsou jen experimentem z technologických konferencí. Několik dní pracují v reálném provozu, miliony lidí je sledují online a svět se pomalu připravuje na dobu, kdy budou podobné stroje běžnou součástí každodenní práce.