Fortnite je zpět v App Store! Na iPhone si jej tak opět zahrajete naprosto jednoduše

Pamatuju si, jako by to bylo včera, když jsem zhruba v polovině srpna 2020 psal článek o tom, že Fortnite náhle zmizel z App Store a Google Play poté, co vývojáři z Epic Games Store vyprovokovali Apple a Google k odstranění skrze tajné spuštění vlastního platebního systému pro nákupy v aplikacích. Od té doby už však uteklo mnoho vody, Fortnite je na Apple produktech dlouhodobě hratelný přes Epic Games Store alternativní obchod a celkově tato kauza už asi nikoho příliš „nezvedá ze židle“. I tak je ale poměrně zajímavé, že se dnes pomyslný kruh Fortnite na Apple produktech uzavírá, protože před pár minutami dorazila tato hra opět do App Store na iOS a iPadOS.
Fortnite is back on the App Store around the world for iPhones and iPads! 🌍 Jump in and level up today to unlock the Yeddy outfit: https://t.co/Sv7ZD0iuKn
For more, see here: https://t.co/OTxMiBNtyS pic.twitter.com/QlEWjc4Qqt
— Fortnite (@Fortnite) May 19, 2026
Návrat hry Fortnite do App Storu není náhodný ani sentimentální krok, ale čistě strategický tah ze strany Epic Games. Firma totiž sází na to, že se situace kolem poplatků v App Storu začne zásadně měnit. Apple je totiž pod rostoucím tlakem soudů i regulátorů po celém světě a je stále pravděpodobnější, že bude muset transparentně ukázat, jak své provize skutečně počítá. Epic dle svých slov z tiskové zprávy věří, že jakmile k tomu dojde, současné poplatky neobstojí a budou označeny za nepřiměřené. Právě proto Fortnite vrací zpět už teď – chce být připraven těžit z momentu, kdy se pravidla hry začnou měnit. Zároveň ale Epic dává jasně najevo, že boj nekončí. Nadále plánuje tlačit na otevření iOS ekosystému, umožnění alternativních obchodů a férovější podmínky pro platby, protože podle něj Apple i přes nové zákony v různých částech světa stále hledá cesty, jak si svůj uzavřený model udržet.
