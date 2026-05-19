Fortnite je zpět v App Store! Na iPhone si jej tak opět zahrajete naprosto jednoduše

J. Jiří Filip
Pamatuju si, jako by to bylo včera, když jsem zhruba v polovině srpna 2020 psal článek o tom, že Fortnite náhle zmizel z App Store a Google Play poté, co vývojáři z Epic Games Store vyprovokovali Apple a Google k odstranění skrze tajné spuštění vlastního platebního systému pro nákupy v aplikacích. Od té doby už však uteklo mnoho vody, Fortnite je na Apple produktech dlouhodobě hratelný přes Epic Games Store alternativní obchod a celkově tato kauza už asi nikoho příliš „nezvedá ze židle“. I tak je ale poměrně zajímavé, že se dnes pomyslný kruh Fortnite na Apple produktech uzavírá, protože před pár minutami dorazila tato hra opět do App Store na iOS a iPadOS.

Návrat hry Fortnite do App Storu není náhodný ani sentimentální krok, ale čistě strategický tah ze strany Epic Games. Firma totiž sází na to, že se situace kolem poplatků v App Storu začne zásadně měnit. Apple je totiž pod rostoucím tlakem soudů i regulátorů po celém světě a je stále pravděpodobnější, že bude muset transparentně ukázat, jak své provize skutečně počítá. Epic dle svých slov z tiskové zprávy věří, že jakmile k tomu dojde, současné poplatky neobstojí a budou označeny za nepřiměřené. Právě proto Fortnite vrací zpět už teď – chce být připraven těžit z momentu, kdy se pravidla hry začnou měnit. Zároveň ale Epic dává jasně najevo, že boj nekončí. Nadále plánuje tlačit na otevření iOS ekosystému, umožnění alternativních obchodů a férovější podmínky pro platby, protože podle něj Apple i přes nové zákony v různých částech světa stále hledá cesty, jak si svůj uzavřený model udržet.

