Neplatíte desítky tisíc. PS5 si teď můžete pořídit i formou měsíčního pronájmu v ceně jedné pizzy

PlayStation 5 si za dobu své existence vydobyla pověst jedné z nejrespektovanějších herních konzolí na trhu a upřímně řečeno, není to náhoda. Nabízí totiž typ zábavy, u které velmi snadno ztratíte pojem o čase a klidně u ní strávíte celé hodiny bez přestávky.
Současná generace v podobě PlayStationu 5 posouvá tento zážitek zase o úroveň výš, především díky vysokému výkonu, který se v řadě ohledů blíží moderním herním počítačům. Velkou roli hraje také široká nabídka her, ve které si najde to své prakticky každý – ať už preferujete sportovní tituly, závodění, akční hry nebo příběhové zážitky.
Jednou z mála nevýhod může být vyšší pořizovací cena, která navíc v poslední době napříč trhem spíše roste. I to se ale dá obejít, protože díky službě Mobil Pohotovosti se k této konzoli můžete dostat formou pronájmu, a to za částky, které se měsíčně pohybují zhruba na úrovni ceny jedné pizzy. Pronájem začíná už na 169 Kč měsíčně, což z PlayStationu 5 dělá výrazně dostupnější vstup do světa konzolového hraní.
PlayStation 5 si můžete pronajmout za 169 Kč měsíčně v případě digitální verze, případně za 209 Kč měsíčně u varianty s mechanikou, přičemž v obou případech je pronájem nastaven na dobu čtyř let. Po jejím uplynutí konzoli vrátíte společnosti Mobil Pohotovost, přičemž pokud budete chtít, můžete si rovnou sjednat další pronájem a odnést si tak v tu dobu pravděpodobně už PlayStation 6.
Výhodnost celé nabídky pak vychází i z jednoduché matematiky – když si spočítáte celkovou částku zaplacenou za čtyři roky, dostanete se na sumu, která odpovídá přirozenému „odepsání hodnoty“ zařízení v čase, pokud byste si konzoli koupili za plnou cenu a po čtyřech letech ji následně prodali jako použitou. Zjednodušeně řečeno, pokud si chcete užít spoustu zábavy a zároveň se k PlayStation 5 dostat cenově co nejchytřeji, tahle forma pronájmu představuje velmi zajímavou možnost.