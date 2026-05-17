Káva zlevňuje. Trh už sází na rekordní brazilskou sklizeň dřív, než dorazí do přístavů

Komodity v posledních měsících znovu ukazují, jak rychle se může nálada na trhu otočit. Jednou z nejzajímavějších je teď káva. Futures na arabiku na začátku května 2026 spadly těsně pod 2,75 dolaru za libru, což znamená nejnižší úroveň od listopadu 2024. Oproti loňsku je to pokles o více než 30 procent a zároveň výrazný ústup z maxim, kterých trh dosahoval na začátku roku 2025, kdy se ceny pohybovaly poblíž 4,25 až 4,40 dolaru za libru.
Za současným propadem stojí hlavně očekávání mimořádně silné brazilské sklizně. Brazilská státní agentura Conab už v první letošní prognóze odhadla produkci kávy pro sezonu 2026/27 na 66,2 milionu pytlů, což by samo o sobě znamenalo rekord. Soukromé odhady jsou ale ještě odvážnější. StoneX počítá s úrodou 75,3 milionu pytlů a trh pracuje i s dalšími vysokými odhady od soukromých analytiků. Právě tato čísla investory přesvědčují, že po několika letech napjaté nabídky může přijít citelný přebytek.
To je pro cenu kávy zásadní změna příběhu. Ještě loni dominovaly trhu obavy ze sucha v Brazílii, slabší sklizně a nízkých zásob. Dnes se pozornost přesunula opačným směrem. Rabobank očekává, že globální trh s kávou by se v sezoně 2026/27 mohl dostat do přebytku 7 až 10 milionů pytlů, zatímco některé tržní komentáře mluví i o přebytku přes 10 milionů pytlů. Pokud by se tyto odhady potvrdily, šlo by o nejvýraznější přebytek za několik let po předchozím období deficitů.
Právě to teď trh započítává do cen s předstihem. Investoři totiž nečekají, až káva skutečně dorazí do přístavů a fyzicky zaplaví trh. Jakmile získají pocit, že nabídka výrazně poroste, začnou ceny upravovat okamžitě. V tom je současný pohyb na arabice důležitý. Nejde jen o reakci na aktuální zásoby, ale hlavně o sázku na to, co přijde v dalších měsících.
Přebytek na papíře ještě neznamená klid na trhu
To ale neznamená, že rizika zmizela. Naopak. Fyzické zásoby zůstávají relativně nízké a hlavně nerovnoměrně rozložené. Evropská federace kávy uvádí, že zásoby zelené kávy v evropských přístavech na konci února klesly na 408 152 tun, což je nejnižší úroveň za téměř dva roky. Jinými slovy, i když trh věří ve výrazně lepší sklizeň, současný fyzický polštář není nijak velký.
GRAF: COFFEE (D1)
Zdroj: xStation5
Vedle toho zůstává ve hře i počasí. Hedgepoint ve svém dubnovém reportu upozorňuje, že pravděpodobnost jevu El Niño v letošním roce výrazně roste. Odkazuje přitom na modely NOAA i IRI, které pro jarní a letní měsíce ukazují pravděpodobnost kolem 60 procent a více. Pro kávu je to důležité proto, že počasí v Latinské Americe může rychle změnit kvalitu i objem sklizně a zpochybnit dnešní optimistické odhady nabídky.
Další neznámou zůstává logistika. Napětí kolem Hormuzského průlivu sice přímo neurčuje, kolik kávy se vypěstuje, ale může prodražovat dopravu a komplikovat globální obchod právě ve chvíli, kdy se nabídka začíná zlepšovat. Trh tak dnes sice jasně preferuje scénář rekordní brazilské sklizně, ale zároveň zůstává zranitelný vůči jakémukoli překvapení, ať už na straně počasí, zásob nebo přepravy.
Kam může káva mířit dál
Odhady velkých hráčů na trhu naznačují, že do konce roku 2026 by se arabika mohla pohybovat zhruba v pásmu 2,50 až 3,00 dolaru za libru. Přesně to zmiňují Rabobank i komentáře citující StoneX. Výraznější tlak směrem dolů by ale podle této logiky měl přijít až ve chvíli, kdy se rekordní brazilská sklizeň skutečně promítne do fyzických toků a dorazí na exportní trh. Do té doby zůstane cena kávy citlivá na každou zprávu, která by mohla dnešní optimismus ohledně nabídky narušit.
Pro investory je to zajímavá situace. Trh už dnes ve velké míře diskontuje přebytek, který se teprve má potvrdit v praxi. Pokud brazilská sklizeň skutečně dopadne podle nejvyšších odhadů, může tlak na cenu pokračovat. Pokud ale do hry vstoupí slabší výnosy, logistické komplikace nebo nový počasový problém, může být dnešní pokles jen předčasnou reakcí. A právě to je důvod, proč káva zůstává jednou z komodit, které stojí za pozornost i v roce 2026.
