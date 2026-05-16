Zkontrolujte si, které aplikace používají Face ID. Možná vás to překvapí

Face ID patří mezi nejpohodlnější funkce iPhonu. Stačí jediný pohled a telefon se odemkne, potvrdí platbu nebo přihlásí do aplikace. Právě proto ale mnoho lidí časem přestane řešit, které aplikace vlastně mají k biometrickému ověřování přístup. A někdy může být seznam delší, než by člověk čekal.
Řada aplikací si totiž o využití Face ID řekne automaticky při prvním spuštění. Často jde o bankovnictví, správce hesel nebo poznámkové aplikace, ale někdy také o služby, u kterých biometrické ověření vlastně vůbec nepotřebujete. Přitom není nutné nechat přístup aktivní všude.
Kde zjistit, které aplikace používají Face ID
Přehled najdete přímo v nastavení iPhonu. Otevřete Nastavení → Face ID a kód a po zadání kódu přejděte do sekce Další aplikace.
Zobrazí se seznam všech aplikací, které mají povolené ověřování přes Face ID. U každé z nich můžete přístup jediným klepnutím vypnout.
Pokud některé aplikaci nedůvěřujete nebo jednoduše nechcete používat biometrické přihlašování, stačí přepínač deaktivovat. Aplikace pak obvykle přejde na klasické heslo nebo PIN.
Větší kontrola nad soukromím
Apple sice zdůrazňuje, že data Face ID neopouštějí zařízení a samotná biometrická mapa obličeje se nikam neposílá, přesto dává smysl mít přehled o tom, které aplikace tuto funkci využívají.
Zvlášť u starších aplikací, které už dlouho nepoužíváte, může být dobré čas od času oprávnění projít a pročistit. Podobně jako kontrolujete přístup k fotkám, poloze nebo mikrofonu, vyplatí se podívat i na Face ID.
Praktické je to i v případě, kdy telefon občas půjčujete dětem nebo rodině. Některé aplikace totiž mohou po úspěšném ověření přes Face ID okamžitě otevřít citlivý obsah bez další kontroly.
Drobná kontrola, která zabere pár sekund
Mnoho uživatelů se do této části nastavení nikdy nepodívá, protože Face ID většinou funguje bez problémů a není důvod ho řešit. Jenže právě podobné detaily často rozhodují o tom, kolik kontroly nad svými daty skutečně máte.