10 jednoduchých způsobů, jak zlepšit své online zabezpečení

Otázka bezpečnosti se v době, kdy stále častěji pracujeme, nakupujeme i hrajeme online a konzumujeme digitální obsah internetu, stala kriticky důležitou. K síti dnes přistupujeme na denní bázi, když využíváme cloudových služeb, mobilních aplikací a dalších prostředků, zatímco společně s rozvojem technologií narůstá počet i zákeřnost útoků pomocí škodlivého softwaru, krádeží identity, osobních dat či přístupových údajů, pročež se neopomíjet rizika a mít povědomí o možných hrozbách rozhodně vyplatí.

Statistiky potvrzují, že kybernetická kriminalita představuje jednu z nejrychleji rostoucích forem trestné činnosti a očekává se, že do roku 2025 bude stát svět 10,5 bilionu dolarů ročně. Podle zprávy společnosti Verizon je nyní 82 % případů narušení online bezpečnosti způsobeno lidskou chybou nebo kompromitací. Příliš klidu člověku nepřidá ani tvrzení firmy McAfee, která uvádí, že se aktuálně každou minutu objeví neuvěřitelných 688 nových malwarových hrozeb.

Není však třeba podléhat marnosti, nejste bezmocní a čím více jste ochotni uplatňovat patřičné bezpečnostní postupy, tím větší máte šanci, že se vám kybernetická ohrožení podaří odrazit. K tomu je však nezbytné mít aktuální informace o nekalých praktikách, na něž lze online narazit, od malwaru přes phishing až po podvody s bankovními převody či krádeže identity.

Níže najdete 10 tipů, s jejichž využitím můžete dosáhnout zvýšení úrovně zabezpečení a chránit tak své digitální soukromí, citlivé údaje a další důležitá osobní data.

Využívání antivirového softwaru

Přes velmi dobrou pověst, které se některé operační systémy těší, není žádný kus softwaru bezchybný. Ve snaze o zvýšení bezpečnosti tedy rozhodně neuškodí, pakliže nainstalujete některý z široké nabídky antivirových nástrojů, a to bez ohledu na to, zda se rozhodnete do něj investovat nebo pořídíte některou z bezplatných variant, typu Avast, AVG, Avira a další. Proti spywarovým hrozbám lze nasadit řešení například od společností Trend Micro, Sophos nebo Bitdefender, s nimiž dokážete zabránit nechtěným subjektům ve sledování vašich aktivit, přičemž mnohé z těchto balíků nabízejí také možnost filtrování příloh e-mailů a výsledků webového prohlížeče, což opět posouvá úroveň ochrany.

Kromě instalace vybraných instrumentů do počítačů a mobilních zařízení, provádění nebo naplánování pravidelného skenování, je neméně důležité vzhledem k neustálým změnám a vývoji nebezpečí udržovat je samotné i operační systém, na kterém běží, v aktualizovaném stavu.

Používání silnějších hesel

Tato často vzpomínaná záležitost ohledně síly a pravidelných změn hesel je mnohými uživateli podceňována. Dnes se sice nabízí poměrně široká škála nejrůznějších řešení, jakým může být například klíčenka na iCloudu, která s tím dokáží zájemcům pomoci, přesto však stále platí, že byste se měli vyhýbat snadno odhadnutelným volbám, jako jsou narozeniny, výročí nebo datum svatby a neuchylovat se ke krátkým variantám. Naopak je vhodné používat minimálně dvanáctiznakovou kombinaci velkých a malých písmen, číslic i zahrnout některý z méně frekventovaných symbolů. Čeština zde také může hrát do karet, neboť není tak rozšířená jako například angličtina. Rozhodně se doporučuje mít různá individuální hesla pro jednotlivé aplikace a weby, nikam je nezapisovat ani neukládat do souborů a alespoň ta klíčová pravidelně měnit ideálně každých 60 až 90 dní.

K nevyžádaným e-mailům a odkazům přistupujte s podezřením

Vždy je rozumnější e-maily a další obdržené typy příchozích zpráv, které projdou spam filtrem, podrobit zkoumání, zda neobsahují kupříkladu pravopisné chyby nebo jiné nesrovnalosti, a na pochybná sdělení neodpovídat. Samozřejmě neklikejte ani na nevyžádané či jakkoli podezřelé webové odkazy, obsažené soubory nebo přílohy. V případě pochybností si ověřte legitimitu těchto sdělení telefonicky nebo přeposláním k tomu určeným ověřeným zdrojům (nikoli těm, na něž můžete být ve zprávě naváděni). Užitečné je též případně pouze najet na webové odkazy kurzorem myši, abyste tak zjistili, kam vás navrhují směrovat. Je-li v adrese cokoli podezřelého, nereagujte a zprávu odstraňte.

Při sdílení buďte obezřetní

Sociální sítě a nejrůznější aplikace pro online streamování videa dokáží velmi efektivně vybízet k tomu, aby o sobě uživatelé dávali vědět stále více a častěji. Je však dobré nezapomínat, že cokoli, co zveřejníte online, může být a často také zůstane viditelné nebo po sobě dokáže zanechat stopy, čímž se takové sdělení či obsah stává dále využitelným pro další subjekty. S ohledem na tuto skutečnost je prozíravé prostřednictvím těchto kanálů veřejně nesdílet jakékoli osobní údaje, jako je vaše adresa, datum narození, telefonní číslo ale třeba také místo, kam chodí vaše děti do školy a podobně. Zvažte také, zda vyhodnotíte jako bezpečné, zveřejňovat informace o probíhající dovolené či označování sebe sama na vzdálených místech na fotografiích nebo videích.

Aktivováním nastavení ochrany osobních údajů a bezpečnosti zabudovaným v mnoha populárních aplikacích sociálních médií (které vás alespoň do určité míry chrání) rozhodně nic nezkazíte, přičemž nepovolení přístupu k polohovým službám se také může ukázat jako rozumné a zamezíte jím sledování pohybu.

Bezpečnější surfování na internetu

Ve snaze docílit vyšší úrovně bezpečí při prohlížení webu, lze doporučit několik základních zásad. Navštěvujte pouze bezpečné stránky a software stahujte z ověřených nebo oficiálních kanálů, jako je například obchod App Store nebo Google Play. Snažte se zamezit přístupu dalších lidí k vašim zařízením a účtům, po ukončení používání těch, které s někým sdílíte se nezapomeňte odhlásit. Kromě toho dbejte na to, abyste odstraňovali staré a nepoužívané programy, aplikace a doplňky (například zastaralá nebo z velké části ignorovaná rozšíření webového prohlížeče), neboť se tím můžete zbytečně vystavovat rizikům plynoucích z chyb, které dokáží ve svůj prospěch využít kyberzločinci.

Dnes existuje mnoho softwarových nástrojů, z nichž některé jsou přímo součástí operačních systémů nebo fyzických zařízení, jako například routerů, které umožňují prověřování, a omezí tak připojení k internetu, nákupy a další aktivity pouze na důvěryhodné interakce.

Nastavení oprávnění sociálních sítí a aplikací

Vyhněte se ohrožení svého digitálního soukromí a online bezpečnosti tím, že volně povolíte přístup ke svým informacím službám sociálních sítí a mobilním aplikacím. Kontrolou nastavení ochrany soukromí zabudované v oblíbených sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram nebo Snapchat získáte přehled, jaké osobní informace jsou viditelné pro ostatní i kdo může vidět vaše příspěvky. Stejně tak, pokud vás mobilní aplikace požádají o udělení povolení přístupu k vašim kontaktům, souborům, fotoaparátu, mikrofonu nebo poloze, vždy zvažte, zda je to pro fungování, rozsah a způsob vašeho využití nezbytné. Mnohé z nich totiž tyto informace shromažďují a prodávají dalším firmám nebo využívají k marketingovým, výzkumným či jiným nežádoucím účelům. Pravidelnou kontrolou oprávnění jednotlivých aplikací v operačním systému a nabídce nastavení smartphonu či tabletu, můžete jen získat, přičemž se zároveň ujistíte, že nedochází k nevědomému nadměrnému sdílení.

Využijte vícefaktorové ověřování

Vícefaktorové ověřování představuje druhou vrstvu úrovně zabezpečení, když do procesu přihlašování přidává většinou jeden nebo dva kroky. Je-li takový způsob identifikace k dispozici, určitě jej využijte, neboť i ten vám může poměrně efektivně pomoci chránit vaše digitální soukromí. Když je zapnuto, po zadání e-mailu a hesla k přihlášení na web nebo do služby se vám účinně zobrazí další výzva (obvykle kód zaslaný do chytrého telefonu nebo dotaz na potvrzení e-mailem). Vícefaktorové (dvoufaktorové) ověřování v podstatě zahrnuje dvojí kontrolu vaší identity pomocí více forem vyhodnocení totožnosti, přičemž tou druhou může být i otisk prstu nebo třeba hlasový záznam, a funguje jednoduše jako další způsob verifikace, že tím, kdo usiluje o přístup jste skutečně vy.

Vyhněte se ukládání citlivých informací v cloudových službách

Přes značnou oblíbenost cloudových úložišť a nejrůznějších služeb pro sdílení souborů (které ukládají váš obsah ve vzdálených počítačových sítích), jako jsou Box, Dropbox, OneDrive nebo Google Drive, je třeba počítat s tím, že u jakýchkoli informací, které prostřednictvím těchto a dalších řešení sdílíte, nelze bez ohledu na nastavení ochrany vyloučit eventualitu napadení hackery, důsledkem čehož mohou tyto být staženy nebo jinak kompromitovány. Rozhodně tedy není ideální mít takto uloženy nebo dokonce jejich prostřednictvím sdílet citlivé informace typu seznamu hesel nebo naskenovaných osobních dokladů.

Pro tyto účely skvěle poslouží USB pevný disk, popřípadě jiný typ externího úložiště, ovšem i tak je nejlepší uchovávat hesla nebo jiné důležité údaje v zašifrovaných formátech a chráněné heslem, abyste zabránili nežádoucímu přístupu.

Neprozrazujte na sebe více, než je nutné

Mnoho webových stránek, služeb a aplikací požaduje osobní údaje, jako datum narození, adresa a věk, aniž by to bylo skutečně relevantní pro jejich využívání a fungování. I zde platí, že mohou být dále sdíleny pro reklamní účely a podobně. Pokud k tomu tedy není pádný důvod, ušetřete si námahu a zachovejte si digitální soukromí například tím, že při registraci jméno nahradíte přezdívkou a jako kontaktní uvedete sekundární e-mailovou adresu zřízenou pro tyto účely.

Věnujte pozornost vaší domácí Wi-Fi a těm veřejným se raději vyhýbejte

Chcete-li lépe zabezpečit své domácí internetové připojení, aktualizujte výchozí heslo routeru na takové, které si sami zvolíte. Posílení ochrany dokáže poskytnout také firewall nebo VPN, jež slouží k šifrování informací a utajení vaší internetové aktivity i polohy. Pro návštěvy nastavte samostatnou síť pro hosty s omezeným přístupem. Mimo domov se pokud možno vyhýbejte nezabezpečeným Wi-Fi a obecně si při odesílání citlivých informací dávejte pozor na veřejné sítě. Mnohem bezpečnější a často i efektivnější je v těchto případech využít přímé širokopásmové mobilní internetové připojení vašeho chytrého telefonu, zvláště pak při kontrole bankovního účtu nebo přihlašování k firemním serverům.

Závěr

Posílení digitální bezpečnosti nemusí být obtížné, věnujete-li trochu času tomu, abyste byli dostatečně obeznámeni s možnými úskalími a vyhnete se nejzávažnějším chybám. Zlepšení vlastního zabezpečení online vyžaduje osvojit si správné návyky a zůstat v obraze, pro schopnost pružně reagovat, což s divokým rozvojem technologií nabývá na důležitosti.