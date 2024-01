10 nejčastějších podvodů na Instagramu, na které by si měl každý dát pozor

Sociální média jsou poměrně levným a snadno dostupným způsobem, jak oslovit obrovské množství uživatelů. Přitom nabourat se do existujícího profilu nebo vyrobit falešnou identitu je snazší než kdykoli jindy. Když k tomu připočteme skutečnost, že mnozí lidé na Instagramu uvádějí spoustu podrobností – aniž by si uvědomovali, že se tím činí zranitelnými – je snadné pochopit, jak podvodníci poznají zájmy cílové skupiny a získají vodítka k nejefektivnějšímu oslovení a manipulaci.

Skutečnost, že se jedná o zavedenou platformu sociálních médií vytváří v mnoha uživatelích dojem bezpečnosti, což pachatelům o to víc nahrává do karet. Jak říká Steven J. J. Weisman, odborník na krádeže identity a kybernetickou bezpečnost: „Pokud jde o podvody, důvěra je rozhodující.“ Přehnaná důvěřivost na síti se tedy nemusí vyplatit.

Smyslem každého podvodu je v důsledku získat peníze do kapes (kyber)zločinců, a to přímo, tedy například skrze falešné nabídky produktů, nebo prostřednictvím phishingu a dalších nepřímých praktik, kdy podvodníci na Instagramu nacházejí konkrétní informace osobního rázu nebo finanční a jiné důvěrné údaje.

Pokud vám někdo tvrdí, že jste se stali šťastnými výherci loterie, do které jste se nepřihlásili, a to i přesto, že se účet jeví jako náležející legitimní organizaci, přičemž k získání výhry stačí uhradit pouze drobný správní poplatek nebo daň z příjmu, je očividné, že to není zcela v pořádku. Podvodníci však tuto praktiku posouvají na vyšší úroveň, když se vydávají za mediálně známé osobnosti nebo skutečné výherce se záměrem část své výhry rozdělit „několika šťastlivcům“.

Podvody s předplatným

I v tomto případě jde pachatelům hlavně o získání platebních údajů, které pak ještě využijí k podvodným nákupům. Jejich strategie spočívá v tom, že zaměřují pozornost na vaše reakce u oficiálních účtů nejrůznějších služeb, herních portálů nebo médií a následně vám udělají extrémně výhodnou nabídku prostřednictvím podvrženého účtu, kdy například ve dvouslovném názvu společnosti přidají pomlčku nebo podtržítko, takže aniž byste se na to zaměřili, můžete snadno podlehnout dojmu, že jde skutečně třeba o vašeho poskytovatele internetové televize nebo oblíbený magazín.

Většinou platí, že je-li něco neúměrně výhodné, nejspíš to nebude pravda a měli byste pojmout podezření. Vždy stojí za to před uskutečněním jakéhokoli nákupu nejprve ověřit, zda je účet legitimní. Obvykle vám pečlivá kontrola uživatelského jména napoví, zda máte co do činění s podvodníkem.