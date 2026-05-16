Hermès začal prodávat reproduktor za 37 000$

Když se řekne Hermès, většina lidí si představí kabelky Birkin, hedvábné šátky nebo luxus, který je pro běžného smrtelníka prakticky nedosažitelný. Jenže Hermès už dávno není jen módní značka. Francouzský gigant se v posledních letech čím dál agresivněji tlačí i do světa technologií a designových gadgetů. A jejich nejnovější kousek? Reproduktor, který stojí 36 800 dolarů.
Nový „Connected Speaker“ od Hermès nevypadá jako klasický Bluetooth reproduktor. Připomíná spíš moderní umělecký objekt nebo futuristický kus nábytku z apartmánu v Paříži za desítky milionů dolarů. Celý je potažený kůží Pippa cowhide a designově přesně zapadá do estetiky Hermès – minimalistické linie, ruční zpracování a důraz na každý detail. A právě tady je důležité pochopit jednu věc. Hermès tímto produktem necílí na lidi, kteří hledají „dobrý reproduktor“. Cílí na klientelu, která si kupuje lifestyle. Status. Emoce. Pocit výjimečnosti. Přesně stejně fungují jejich kabelky nebo hodinky. Technologicky to ale není hračka. Zajímavé je, že na rozdíl od mnoha jiných módních značek, které jen nalepí logo na existující produkt, Hermès tvrdí, že jejich audio produkty vznikají prakticky od nuly pod divizí Ateliers Horizons. Tu vede Axel de Beaufort a právě tato interní laboratoř stojí i za dalšími extravagantními projekty značky – od jukeboxů až po luxusní surfy nebo soukromé interiéry letadel.
Technické specifikace Hermès Connected Speaker
- výkon 1600 W RMS
- frekvenční rozsah 14–27 000 Hz
- tri-koaxiální konstrukce
- automatická kalibrace prostoru
- podpora Wi-Fi, Ethernetu, USB, RCA i optiky
- možnost stereo párování nebo multiroom systému.