Investování bylo dlouho považováno za záležitost, kterou řešila pouze úzká skupina lidí, a rozhodně nešlo o mainstreamové téma. Stejně tak platilo, že investování bylo pouze pro bohaté a že k tomu, abyste mohli začít, potřebujete tisíce eur. To však dnes již neplatí a investovat může začít prakticky téměř každý, kdo je ochoten tomuto tématu věnovat pár hodin svého života, má pár desítek eur a chuť se posunout dál. Právě v tom vám může pomoci nový e-book od XTB, ve kterém se dozvíte, jak začít investovat v roce 2026.
Existuje hned několik důvodů, které dělají z investování nejen výhodný, ale doslova nezbytný krok pro každého, kdo myslí na svou finanční budoucnost. Prvním z nich je demografie a tlak na důchodový systém. Slovensko, stejně jako většina zemí střední Evropy, čelí výraznému stárnutí populace. Pracujících ubývá, důchodců přibývá a sociální výdaje států rostou. Je nutné počítat s tím, že náhradní poměr, tedy poměr státního důchodu k předchozí mzdě, bude v budoucnu klesat. Odpovědnost za vlastní finanční budoucnost přechází stále více na jednotlivce. Druhým důležitým důvodem je inflace. Dlouhodobá průměrná inflace se pohybuje mezi 2 a 3 % ročně. Za deset let to znamená znatelné snížení kupní síly. Peníze ponechané na běžném účtu tedy reálně ztrácejí hodnotu. Investice do akcií nebo ETF fondů je jedním z mála osvědčených nástrojů, jak dlouhodobě překonat inflaci. Dlouhodobý reálný výnos amerických akcií je přibližně 7 % ročně, což dává investorovi slušný prostor pro ochranu svých peněz i v obdobích vyšší inflace.
Prostřednictvím koho investovat? Tři hlavní možnosti
První možností jsou banky. Ty nabízejí různé investiční fondy, avšak drtivá většina z nich dlouhodobě nepřekonává výkonnost podkladového trhu. K tomu je třeba připočítat nadprůměrné poplatky za správu. V roce 2026 se jedná o méně výhodnou alternativu ve srovnání s moderními platformami.
Druhou možností jsou robo-poradci. Zjednodušeně se jedná o automatizovanou správu portfolia za roční poplatek obvykle v rozmezí 0,5 až 1,5 %. Zdánlivě malý 1% poplatek však dokáže za 50 let díky složenému úročení velmi výrazně snížit konečný výnos.
Poslední možností jsou makléři. Přímé investování přes makléře přináší nejvyšší čistý výnos a největší flexibilitu. XTB například neúčtuje provize do měsíčního objemu 100 000 € a samotní správci ETF obvykle účtují jen malé poplatky v řádu desetin či setin procenta ročně. Téměř celý výnos tedy zůstává investorovi.
Jak začít ve třech krocích v roce 2026
- Stažení aplikace a registrace. Registrace na platformě XTB trvá přibližně 10 minut a zahrnuje ověření totožnosti. Účet je obvykle aktivní během několika hodin.
- Vklad prostředků. Bankovní převod je bezplatný a přímo z aplikace získáte všechny potřebné platební údaje. Vklad musí pocházet z účtu majitele investičního účtu.
- Vyberte si způsob investování. Ruční nákup konkrétního ETF nebo využití automatizovaných investičních plánů, kde se vám každý měsíc automaticky nakupuje vybrané ETF. Pro většinu začátečníků je tato druhá možnost pohodlnější a spolehlivější.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
zeby reklamni clanek spolecnosti XTB ktery neni oznacen jako reklamni clanek,
ale jedna se jakoby o „investicne konzultacni“ zasvecey clanek redaktora ktery vetsinou recenzuje / obdivuje ruzne kavely / nabijecky / sluchatka / telefony atd …. ?
Jak pravi klasik … v torne kazdeho vojaka se skryva marsalska hul …