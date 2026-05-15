Jak začít investovat v roce 2026?

J. Jiří Filip
Investování bylo dlouho považováno za záležitost, kterou řešila pouze úzká skupina lidí, a rozhodně nešlo o mainstreamové téma. Stejně tak platilo, že investování bylo pouze pro bohaté a že k tomu, abyste mohli začít, potřebujete tisíce eur. To však dnes již neplatí a investovat může začít prakticky téměř každý, kdo je ochoten tomuto tématu věnovat pár hodin svého života, má pár desítek eur a chuť se posunout dál. Právě v tom vám může pomoci nový e-book od XTB, ve kterém se dozvíte, jak začít investovat v roce 2026.

Existuje hned několik důvodů, které dělají z investování nejen výhodný, ale doslova nezbytný krok pro každého, kdo myslí na svou finanční budoucnost. Prvním z nich je demografie a tlak na důchodový systém. Slovensko, stejně jako většina zemí střední Evropy, čelí výraznému stárnutí populace. Pracujících ubývá, důchodců přibývá a sociální výdaje států rostou. Je nutné počítat s tím, že náhradní poměr, tedy poměr státního důchodu k předchozí mzdě, bude v budoucnu klesat. Odpovědnost za vlastní finanční budoucnost přechází stále více na jednotlivce. Druhým důležitým důvodem je inflace. Dlouhodobá průměrná inflace se pohybuje mezi 2 a 3 % ročně. Za deset let to znamená znatelné snížení kupní síly. Peníze ponechané na běžném účtu tedy reálně ztrácejí hodnotu. Investice do akcií nebo ETF fondů je jedním z mála osvědčených nástrojů, jak dlouhodobě překonat inflaci. Dlouhodobý reálný výnos amerických akcií je přibližně 7 % ročně, což dává investorovi slušný prostor pro ochranu svých peněz i v obdobích vyšší inflace.

Prostřednictvím koho investovat? Tři hlavní možnosti

První možností jsou banky. Ty nabízejí různé investiční fondy, avšak drtivá většina z nich dlouhodobě nepřekonává výkonnost podkladového trhu. K tomu je třeba připočítat nadprůměrné poplatky za správu. V roce 2026 se jedná o méně výhodnou alternativu ve srovnání s moderními platformami.

Druhou možností jsou robo-poradci. Zjednodušeně se jedná o automatizovanou správu portfolia za roční poplatek obvykle v rozmezí 0,5 až 1,5 %. Zdánlivě malý 1% poplatek však dokáže za 50 let díky složenému úročení velmi výrazně snížit konečný výnos.

Poslední možností jsou makléři. Přímé investování přes makléře přináší nejvyšší čistý výnos a největší flexibilitu. XTB například neúčtuje provize do měsíčního objemu 100 000 € a samotní správci ETF obvykle účtují jen malé poplatky v řádu desetin či setin procenta ročně. Téměř celý výnos tedy zůstává investorovi.

Jak začít ve třech krocích v roce 2026

  1. Stažení aplikace a registrace. Registrace na platformě XTB trvá přibližně 10 minut a zahrnuje ověření totožnosti. Účet je obvykle aktivní během několika hodin.
  2. Vklad prostředků. Bankovní převod je bezplatný a přímo z aplikace získáte všechny potřebné platební údaje. Vklad musí pocházet z účtu majitele investičního účtu.
  3. Vyberte si způsob investování. Ruční nákup konkrétního ETF nebo využití automatizovaných investičních plánů, kde se vám každý měsíc automaticky nakupuje vybrané ETF. Pro většinu začátečníků je tato druhá možnost pohodlnější a spolehlivější.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. 

