Akcie Apple překonaly hranici 300$ za kus!

Akcie společnosti Apple dnes pokořily další milník a to když se jejich hodnota dostala na částku převyšující 300$ za kus, konkrétně se prodávají okolo 302$ za kus. Jedná se tak o nejvyšší hodnotu akcií od roku 2014, kdy Apple udělal na hranici 500$ za kus split a jednu akcii rozdělil na dva kusy. Pokud jste tedy investovali například jen před měsícem, kdy byla cena za kus okolo 250$, máte nyní zisk 50$ na každé jedné akcii Apple, kterou držíte. Analytici předpokládají, že se do konce roku hodnota jednoho kusu akcie Apple dostane na částku okolo 312,5$. Investovat do Apple můžete přímo zde.
