6 způsobů, jak iOS 18 mění každodenní používání vašeho iPhonu

Ručně ovládaná funkce „pinch zoom“ je opravdová radost a brzy si na ni přivyknete. Vždyť—že ne? Nebo si snad uvědomujete, že váš iPhone je osobnější, lépe přizpůsobený právě vám a nyní se přizpůsobuje všemu, čím je váš den vyplněný?
Každý iPhone je sám o sobě samostatný celek, ale důležitým pilířem té „blahodárnosti“ (ha!) je iOS. Doplňek: Mnohé z nich jsou ve skutečnosti užitečné aktualizace, které jsme v iOS 18 dostali a které některým lidem přinášejí okamžitá řešení pro jejich úkoly, jako je prohlížení fotek a odesílání zpráv, nebo organizování aplikací, hesel či chytrých nástrojů.
iOS 18 dělá každodenní používání iPhonu osobnějším
iOS 18 se zaměřuje na reálné každodenní používání. Dává vám větší kontrolu nad tím, jak telefon vypadá, jak jsou aplikace uspořádány a jak rychle se dostanete k běžným nástrojům.
1. Domovská obrazovka více podle vás
Domovská obrazovka nyní nabízí větší volnost. Můžete umísťovat ikony aplikací a widgety s větším prostorem, takže obrazovka působí čistěji a osobněji.
Také můžete měnit styl ikon aplikací – například tmavý nebo barevně laděný vzhled. To pomáhá přizpůsobit telefon vaší náladě nebo pozadí.
Pro mnoho uživatelů to znamená, že iPhone už nepůsobí tak pevně daný, ale více osobní. Můžete mít pracovní aplikace na jedné stránce, sociální na jiné a důležité widgety tam, kam se přirozeně díváte.
2. Ovládací centrum je rychlejší pro každodenní úkoly
Ovládací centrum je v iOS 18 flexibilnější. Můžete si upravit rozložení, měnit velikost některých prvků a seskupovat nástroje podle potřeby.
Například si můžete dát blíž k sobě ovládání hudby, jas, nahrávání obrazovky, hotspot nebo chytrou domácnost.
Příklady využití:
- Zapnutí režimu Soustředění před prací
- Rychlé zapnutí svítilny v noci
- Spuštění nahrávání obrazovky
- Úprava jasu při čtení
- Rychlý přístup k připojení
3. Fotky se prohlížejí snadněji
Aplikace Fotky má nový přehlednější vzhled. Pomáhá rychleji najít vzpomínky, výlety, lidi nebo nedávné snímky.
Je to užitečné zejména pro ty, kdo fotí často. Rodinné fotky, jídlo, cestování nebo screenshoty jsou nyní lépe uspořádané.
Obsah je také automaticky seskupován, takže galerie působí více jako osobní prostor pro vzpomínky.
4. Aplikace Hesla má vše na jednom místě
Aplikace Hesla pro iOS 18 přichází s aplikací Hesla, která ukládá přihlašovací údaje, informace o Wi‑Fi a ověřovací kódy.
Je to užitečné také proto, že většina lidí používá desítky různých aplikací a webů.
5. Chytré nástroje pro psaní
Chytré nástroje pro úpravu textu na podporovaných modelech s iOS 18. Pomáhají přepsat, opravit a shrnout obsah.
Například můžete upravit poznámku před odesláním nebo zkrátit dlouhou zprávu.
To je užitečné při každodenní komunikaci, aniž by byl telefon složitější.
Pro lidi, kteří pracují na více obrazovkách, může použití iPhonu s portable monitor také zpříjemnit čtení a psaní.
6. Zamčené a skryté aplikace
iOS 18 umožňuje zamykat a skrývat aplikace, což zvyšuje kontrolu nad soukromím.
Zamčené aplikace vyžadují ověření. Skryté aplikace nejsou viditelné na hlavní obrazovce.
To je užitečné pro:
- Osobní poznámky
- Finanční aplikace
- Soukromé chaty
- Pracovní aplikace
- Fotografie
Více prostoru pro práci, studium a zábavu
Používání iPhonu často přesahuje jeho obrazovku. Můžete sledovat video, číst, pracovat nebo komunikovat na cestách.
Druhý větší displej může pomoci. Například UPERFECT portable monitor nabízí více prostoru pro pohodlnější práci.
Pro uživatele, kteří mají rádi moderní technologie, může být zajímavý i AI portable monitor.
Závěr
Jak používání iPhonu více odpovídá tomu, co je osobní, přehledné a užitečné s iOS 18. Více k číslu 9: Domovská obrazovka: více možností pro lidi, Ovládací centrum: šetří vám čas; Fotky: snadné prozkoumávání; Zprávy jsou živější a snazší než dřív; Hesla jsou uspořádaná v kompaktních blocích a s některými rychlými nástroji usnadňují komunikaci.
A co je nejlepší — jsou to snadné změny, které se vejdou do vaší každodenní rutiny. Nemusíte přepojovat celé používání telefonu; stačí zavést malé změny a vytvořit si nové návyky, které vám budou nejlépe vyhovovat.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.