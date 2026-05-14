Nová benefitní aplikace Cuppka proměňuje návštěvy kaváren ve hru

Český projekt Cuppka vstupuje po úspěšném beta testování do veřejného provozu. Nová benefitní aplikace propojuje svět kvalitní kávy, moderních technologií a gamifikace, která motivuje lidi objevovat nová místa, budovat vztah k lokálním podnikům a vracet do každodenních rituálů více zážitku a komunity.
Po třítýdenní uzavřené betě, které se od 23. dubna zúčastnilo 350 testerů, se aplikace 11. května 2026 otevírá veřejnosti. Už při spuštění je do programu zapojeno více než 200 partnerských kaváren napříč Českou republikou a jejich počet se každý den rozrůstá.
Cuppka vznikla jako reakce na dlouhodobě nepřehledný trh s kavárnami a na potřebu jednoduššího způsobu, jak objevovat kvalitní podniky ve městech. Cílem je vytvořit prostředí, které podporuje zážitek, objevování a dlouhodobý vztah mezi lidmi a podniky.
Jak Cuppka funguje
Cuppka funguje jako benefitní klub pro milovníky kvalitních nápojů. Uživatelé si vybírají jeden ze tří měsíčních tarifů:
- 89 Kč za 2 konzumace měsíčně
- 479 Kč za 12 konzumací měsíčně
- 899 Kč za 24 konzumací měsíčně
(maximálně 2 konzumace denně)
Studenti získávají s ISIC kartou 5% slevu a firmy mohou Cuppku poskytovat zaměstnancům jako zaměstnanecký benefit.
Za „konzumaci“ se považuje jakýkoliv nápoj v partnerském podniku — espresso, cappuccino, matcha, čaj, domácí limonáda, cold brew, horká čokoláda nebo například kopeček zmrzliny. V kavárně stačí ukázat členský kód v aplikaci a personál hosta přivítá jako stálého zákazníka.
Gamifikace jako nový způsob objevování
Základ celého konceptu stojí na herních mechanismech, které motivují členy objevovat nová místa a vracet se do kavárenského života pravidelněji.
Členové postupně sbírají více než 140 odznáčků, plní tematické výzvy a posouvají se skrze 12 úrovní profilu. Součástí gamifikace je také proměňující se digitální avatar a desítky skrytých výzev, které aplikace odemyká podle aktivity uživatele.
Pravidelné odměny doplňuje také fyzický merch, který si uživatelé postupně odemykají při dosažení vyšších úrovní.
Na merchi Cuppka spolupracuje s českými značkami a tvůrci:
- ZOOT
- Trenýrkárna.cz
- Bambule
- Povidlo.cz
- Dajana Rodriguez & Raul del Fuego
- Stella ateliers, s. r. o.
„Nechtěli jsme dělat další slevovou aplikaci. Kavárny nemají být kuponovka o nejlevnější cappuccino. Cuppka má lidi dostat do nových podniků, dát jim důvod se vracet a zároveň z toho vytvořit hru,“ říká Tomáš Nygrýn, co-founder a CMO Cuppka.
Výběr kvalitních kaváren a partnerský model
Do programu je aktuálně zapojeno více než 200 partnerských kaváren ve všech krajích České republiky — od Prahy, Brna a Ostravy až po menší a turisticky vyhledávaná města jako například Český Krumlov, Mikulov nebo Litomyšl a mnoho dalších!
Všechny podniky jsou vybírány na základě kvality kávy, úrovně přípravy nápojů, prostředí a celkové zákaznické zkušenosti. Cuppka zároveň připravuje další rozšiřování sítě a první kroky směrem k zahraniční expanzi.
„Lidé se dnes často ztrácí v množství recenzí, doporučení a podniků, které neznají. Samotný rituál návštěvy kavárny ztratil prvek zábavy. Cuppka chce vrátit lidem důvod jít častěji mezi lidi a chvíli si posedět. Za projektem stojí parta lidí, která se rozhodla postavit něco, co bude dávat smysl uživatelům, kavárnám i komunitě kolem nich,“ doplňuje Ondřej Hrabalík, co-founder a sales lead Cuppka.
Komunita a charitativní přesah
Cuppka se od běžných benefitních programů odlišuje také tím, jak nakládá s nečerpanými benefity. Z benefitů, které uživatel během měsíce nevyužije, aplikace transparentně přispívá na charitativní projekty.
Projekt počítá s veřejně dostupným reportingem těchto příspěvků a také s možností, aby sami uživatelé navrhovali a hlasovali o projektech, kterým budou prostředky směřovat. Aktuálně Cuppka spolupracuje se spolkem „Dortem proti rakovině“.
Od uzavřené bety k veřejnému spuštění
Uzavřená beta probíhala od 23. dubna 2026 a zapojilo se do ní 350 uživatelů. Veřejné spuštění aplikace proběhne 11. května 2026. Projekt nyní připravuje mediální spolupráce, rozhovory, recenze i další rozvoj aplikace. Současně pokračuje rozšiřování partnerské sítě a přípravy na vstup na zahraniční trhy.
Stáhněte si aplikaci Cuppka a užijte si kávu jednoduše
Pokud vás Cuppka zaujala, sledujte aplikaci i na sociálních sítích – Facebook, Instagram, TikTok či YouTube. Dozvíte se toho tam o aplikaci i jejím zákulisí mnohem víc!