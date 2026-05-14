Zavřít reklamu

Hackeři zaútočili na klíčového partnera Apple! Je důvod k obavám?

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Foxconn, klíčový dodavatelský partner společnosti Apple, se stal terčem obrovského kybernetického útoku. Podle dostupných informací bylo z firemní sítě odcizeno více než deset milionů dokumentů, což představuje zhruba osm terabajtů citlivých dat. Ohroženy jsou přísně tajné projekty společností AMD, Googlu a Intelu. Apple se zdá být tentokrát v pohodě.

Mohlo by vás zajímat

Ransomware vyřadil továrnu z provozu

Útok zasáhl začátkem května továrnu v americkém Mount Pleasant ve státě Wisconsin. Za incidentem stojí známá skupina Nitrogen, která využívá nebezpečný model dvojitého vydírání. Následky byly tak vážné, že celá výroba musela být zhruba na týden přerušena.Zaměstnanci dostali přísný zákaz zapínat počítače a odpracované hodiny museli zapisovat ručně na papír, protože nefungovaly ani docházkové terminály. Provoz se podařilo plně obnovit až 12. května.

iPhone 17e LsA 16 iPhone 17e LsA 16
iPhone 17e LsA 15 iPhone 17e LsA 15
iPhone 17e LsA 14 iPhone 17e LsA 14
iPhone 17e LsA 13 iPhone 17e LsA 13
iPhone 17e LsA 12 iPhone 17e LsA 12
iPhone 17e LsA 11 iPhone 17e LsA 11
Vstoupit do galerie

Skupina Nitrogen již zveřejnila jakožto důkaz vzorek ukradených souborů. Analýza ukázala, že hackeři získali především cennou dokumentaci k síťové topologii, serverovým procesorům a dalším komponentům. Bezpečnostní analytici navíc varují, že ukradená data mohou útočníci snadno zneužít k hledání zranitelností v datových centrech po celém světě. Samotný Apple ale zřejmě vyvázl, jelikož útokem postižená továrna vyrábí primárně televizory a datové servery.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.