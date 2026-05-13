Akcie Apple se nezadržitelně blíží k hodnotě 300$ za kus!

Akcie Apple zažívájí od začátku letošního roku neuvěřitelnou jízdu. Již od začátku roku hodnota akcií celkem znatelně rostla, když však Apple představil MacBook Neo a následně oznámil rekordní čtvrtletí spojené s rekordním zájmem o celou řadu iPhone 17, akcie se doslova utrhly ze řetězů a nyní jsou na hodnotě 296.50$ s tím, že do konce týdne se mohou dostat na částku přes 300$ za kus. Analytici navíc věří, že do konce letošního roku se kacie dostanou na částku okolo 312-313$ za jednu akcii. Již nyní jsou akcie na rekordní hodnotě. Za připomenutí pak sotjí, že když Apple před 12 lety takzvaně splitoval akcie, tedy zdvojnásobil jejich množství a zároveň snížil hodnotu jednoho kusu akcie o polovinu, tak to dělal při 500$ za kus. Je tedy možné, že se akcie již za několik málo let opět dostanou na částku, při které v minulosti Apple splitoval.
