Apple rozdává zdarma parádní samolepky do iMessage! Stačí udělat toto a jsou vaše

J. Jiří Filip
Od představení nových operačních systémů v čele s iOS 27 nás sice dělí ještě zhruba tři týdny, natěšenost mnoha uživatelů je však už nyní na enormní výši a co víc, Apple se poprask kolem své vývojářské konference též snaží čím dál tím víc rozdmýchávat. Krásným důkazem je i jeho nejnovější počin v aplikaci Developer. Pokud se tedy už WWDC nemůžete dočkat ani vy, máme pro vás tip, jak se alespoň mírně zabavit a zároveň naladit sebe a své okolí na jednu z největších události ve světě Applu letošního roku.

Používáte při komunikaci v iMessage nálepky? Pokud ano, nyní můžete zdarma získat nálepky inspirované právě letošní WWDC. Stačí jen to, abyste si z App Storu stáhli aplikaci Apple Developer a nálepky, které jsou její součástí, se vám zobrazí v nabídce iMessage. Z té si pak už jen stačí vybrat své favority a poslat je přátelům, kteří třeba stejně jako vy čekají na brzké představení systémů.

Nálepky však nejsou to jediné, co aplikace Apple Developer nabízí. Přestože je primárně určena pro účastníky konference, i vy v ní naleznete spoustu poměrně zajímavých informací ať už v textové podobě či jako video, které vám některá témata mohou přiblížit. Pokud tedy aplikaci zatím staženou nemáte, určitě na ní mrkněte. Je totiž skutečně zajímavá a nejednoho z vás by si díky tomu mohla získat. 

Aplikaci Apple Developer lze zdarma stáhnout zde

