Vyšel tvOS 26.5, HomePod OS 26.5 a visionOS 26.5

Jelikož si Apple na dnešní večer připravil vydání všech svých updatů, vedle toho pro iPhone, iPad, Mac či Apple Watch nemůžou samozřejmě chybět ani aktualizace pro Apple TV, HomePod či Vision Pro. Ve všech případech se nicméně jedná jen o drobné aktualizace zaměřující se primárně na opravy chyb takříkajíc „pod kapotou“. Právě z toho důvodu je tak jejich instalace uživatelům doporučena co nejdříve. Instalaci provedete standardně buď přes nastavení daných produktů, popřípadě automaticky, máte-li updaty takto nastavené.