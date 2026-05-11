Sony váhá, zda vydat extrémně drahé PS6 příští rok nebo počkat 2-3 roky

Sony vůbec poprvé otevřeně připustilo, že kolem PlayStationu 6 panuje nejistota a důvod je mnohem větší než jen vývoj samotného hardwaru. Na vině je AI horečka, která vysává světový trh s pamětmi a žene ceny komponent do absurdních výšin. Prezident a CEO Sony Hiroki Totoki během hovoru k finančním výsledkům potvrdil, že firma zatím nerozhodla ani o datu vydání PS6, ani o jeho ceně. A právě to je něco, co u Sony rozhodně není běžné. Podle Totokiho bude fiskální rok 2027 extrémně problematický kvůli pokračujícímu nedostatku pamětí DRAM a NAND. Jinými slovy, klíčových komponent, bez kterých moderní konzole nemůže existovat.
Firmy jako Microsoft, Meta, Google nebo Amazon momentálně skupují obrovské množství pamětí pro provoz AI serverů. Výrobci čipů jako Samsung, SK hynix nebo Micron Technology proto přesouvají výrobu na dražší a výnosnější AI paměti typu HBM. Výsledkem je dramatický nedostatek běžných DRAM a NAND čipů používaných v konzolích, počítačích i telefonech. Analytici TrendForce očekávají, že ceny DRAM letos vzrostou až o 63 % během jediného kvartálu, zatímco NAND může zdražit až o 75 %. Gartner pak tvrdí, že krize potrvá minimálně do roku 2027 a ceny pamětí mají růst o dalších 125 %.
Sony už letos několikrát zdražovalo PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro se v některých regionech dostává na cenu, kterou hráči označují za přestřelenou. Jenže PS6 má být technologicky mnohem náročnější a má přinést výrazně rychlejší SSD, větší operační paměť a výrazně vyšší výkon, který využije zejména pro ray-tracing. Kromě toho pak nemá chybět ani AI, které bude vylepšovat grafigu her. To vše vyžaduje to, co je dnes nejdražší, tedy rychlé SSD a rychlé paměti. Sony tak řeší otázku, zda je lepší vydat PS6 například v příštím roce a to za cenu, která musí být opravdu výrazná a bavíme se o částce například dvojnásobné oproti PS5 nebo zda má raději počkat a přijít až po paměťové krizi.
Poslední měsíce se stále častěji mluví o tom, že by se PS6 mohlo posunout až na rok 2028 nebo 2029. A ještě před pár týdny to znělo jako přehnané spekulace. Jenže po Totokiho vyjádření už podobný scénář působí mnohem realističtěji. Sony navíc není jediná firma, která má problém. Podle Reuters řeší stejnou situaci také Nintendo, které už kvůli drahým pamětem zdražilo svůj nový hardware. Samotné Sony tedy zřejmě aktuálně neví, kdy vydá PS6 a scénaře jsou dva, buď si za něj nechá extrémně zaplatit a svět jej uvidí již například za rok nebo budeme opět platit podobné peníze jako za PS5 a předchozí generace, ovšem počkáme minimálně další dva až tři roky.