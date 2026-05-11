Placený WhatsApp míří na iPhone!

J. Jiří Filip
WhatsApp začíná na iPhonech spouštět novinku, která míří hlavně na ty, kdo si chtějí aplikaci upravit víc podle sebe. Řeč je o předplatném WhatsApp Plus, které přidává řadu možností personalizace, ale jinak do fungování aplikace prakticky nezasahuje.

Jak již zaznělo výše, základ aplikace jako takový zůstává stejný. Zprávy, hovory i zabezpečení tedy běží dál zdarma pro všechny. WhatsApp Plus je spíš takový „balíček navíc“, který cílí na uživatele, kteří chtějí mít aplikaci vizuálně jinou než ostatní. K dispozici je například 18 barevných akcentů, které nahrazují typickou zelenou napříč rozhraním. K tomu přibývá 14 alternativních ikon aplikace, od minimalistických až po výraznější designy.

Nálepky, zvuky i víc připnutých chatů

Součástí předplatného jsou také prémiové balíčky samolepek s animacemi přes celou obrazovku. Ty se zobrazí i příjemcům, kteří si WhatsApp Plus nepředplácí, takže efekt se neztrácí. Praktičtější změnou je zvýšení limitu připnutých chatů z 3 na 20, což ocení hlavně ti, kdo mají WhatsApp jako hlavní komunikační nástroj. Přibyly i nové vyzváněcí tóny a možnost hromadně nastavovat motivy nebo zvuky napříč chaty.

Co se týče ceny, ta je v Evropě pohybuje kolem 2,49 eura měsíčně, přičemž v některých regionech může být k dispozici i zkušební období zdarma. Důležité je, že funkce je určená jen pro běžné účty. U WhatsApp Business ji zatím nenajdete. Pokud tedy WhatsApp používáte často, máte nyní jedinečnou možnost jej posunout na novou úroveň. 

