Nový ciferník pro Apple Watch se mění podle barev i pohybu zápěstí! Dorazí co nevidět

Apple přidá s aktualizací watchOS 26.5 nový ciferník s názvem Pride Luminance, který patří mezi nejvíc flexibilní a vizuálně výrazné varianty, jaké kdy na Apple Watch vznikly. Jeho premiéry jsme se dočkali už minulý týden skrze tiskovou zprávu s tím, že Apple poté vypustil i RC betu watchOS 26.5 a iOS 26.5, které tuto novinku (spolu s tapetou pro iPhone) přináší. A jelikož se vydání veřejné verze iOS 26.5 a dalších OS očekává každým dnem, není od věci si udělat jasno v tom, co přesně nás čeká.
Barvy si nastavíte přesně podle sebe
Základem ciferníku je extrémní míra přizpůsobení. Uživatel si může vybrat od jedné až po dvanáct barev z celé palety, která zahrnuje kompletní spektrum duhy, ale i neutrální odstíny jako černou, bílou, hnědou nebo šedou. Vybrané barvy se následně promítají do ciferníku ve formě gradientu, a to ve dvou stylech zobrazení. Buď jako radiální „hvězdice“, nebo jako lineární pruhy po celé ploše displeje.
Apple u nového ciferníku opět vsadil na animace. Ve chvíli, kdy máte zápěstí dole, se barvy zjednoduší do úzkých linií na černém pozadí. Jakmile ale ruku zvednete, ciferník se „rozevře“ do plné barevné podoby. Barvy navíc jemně pulzují a mění se, takže ciferník nepůsobí staticky, ale spíš živě.
Pride Luminance lze nastavit ve dvou variantách. První je plochý „Rectangle“ režim, kde barvy zaplní celý displej až k okrajům. Druhý „Circle“ pak ponechává prostor pro čtyři komplikace, takže si uživatel může zobrazit například počasí, aktivitu nebo kalendář.
Apple to propojuje i s iPhonem
Součástí aktualizace je i sladěná tapeta v iOS 26.5, která funguje na podobném principu. Barvy si můžete nastavit stejně jako na hodinkách a na zamykací obrazovce se opět zjednoduší do minimalistické verze.
Apple tímhle ciferníkem pokračuje v trendu, kdy z Apple Watch dělá čím dál víc osobní zařízení než jen zobrazovač notifikací. Pride Luminance je v tomhle směru spíš ukázka toho, kam až se dá s personalizací zajít. A i když jde na první pohled „jen“ o ciferník, v praxi je to přesně ten typ drobnosti, který si lidé nakonec nastaví jako výchozí a už u něj zůstanou.