SAMPPLE: Co očekáváme od ohebného iPhone Ultra

Že se Apple chystá letos na podzim představit svůj první ohebný iPhone je skoro už veřejným tajemstvím. Tušíte však vlastně, co od něj očekávat, pro koho bude, kolik by měl stát nebo třeba to, jaká je v tomto směru konkurence? Pokud ne, nový díl našeho podcastu by vás mohl bavit. Popovídali jsme si v něm totiž snad o všem, co se okolo skládačky Applu šušká a také o tom, co od ní očekáváme.
Protože vás předešlé díly našeho podcastu alespoň dle počtu přehrání bavily, konečně jsme se dokopali k tomu je přidat kompletně i na Apple Podcasty. V současnosti nás tak můžete poslouchat jak na Spotify, tak i na Apple Podcastech s tím, že na YouTube pak můžete vidět celý podcast i s videozáznamem, na kterém leckdy ukazujeme dané produkty a tak podobně. Zároveň samozřejmě stále platí, že jsme v úplných začátcích a budeme tedy rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, která nám pomůže posunout se kupředu.