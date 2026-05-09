Jak opravit driftující ovladač PS5

Driftování analogových páček je noční můrou snad každého hráče. Vaše postava se hýbe sama od sebe, kamera neustále uhýbá a přesné hraní se stává prakticky nemožným. Pokud tento problém trápí váš ovladač DualSense, neutíkejte hned do obchodu pro nový. Existuje velmi efektivní postup, který ho může zachránit.
Začněte tvrdým resetem
Než se pustíte do složitějších řešení, zkuste tu nejjednodušší cestu. Systém uvnitř ovladače mohl jednoduše zamrznout. Na zadní straně ovladače, kousek od tlačítka L2, najdete malou dírku. Vezměte obyčejnou kancelářskou sponku, vložte ji dovnitř a skryté tlačítko podržte stisknuté zhruba pět vteřin. Ovladač se tím zcela vypne a vrátí do továrního nastavení. Následně ho stačí USB kabelem znovu připojit k PS5 a otestovat, zda driftování nezmizelo.
Fotogalerie
Pokročilá kalibrace přes počítač
Pokud výše uvedené nepomohlo, přichází na řadu těžší kalibr. Komunita vývojářů totiž vytvořila speciální kalibrační nástroj, který si můžete stáhnout z platformy GitHub. Skvělou zprávou je, že tuto šikovnou aplikaci rozběhnete naprosto bez problémů jak na klasickém PC s Windows, tak i na Macu.
Stačí ovladač propojit s počítačem pomocí kabelu a program spustit. Aplikace dokáže na přepsat hodnoty přímo ve firmwaru ovladače a znovu tak vycentrovat nultý bod páčky. Opotřebovaný snímač díky tomu dostane zbrusu nové instrukce o tom, kde se přesně nachází střed. Jelikož se tato nová kalibrace natvrdo uloží přímo do paměti ovladače, po návratu ke konzoli bude driftování s velkou pravděpodobností pryč.
Podle mě je skvělé, jak komunita dokáže elegantně řešit problémy, před kterými výrobci často zavírají oči. Ačkoliv tento software logicky neopraví fyzicky prasklou či úplně zničenou součástku, pro běžné opotřebení páček je to perfektní řešení zdarma.