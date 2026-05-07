WELOCK zámky v akci: Získejte chytré zámky za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: V době, kdy se klasické klíče pomalu stávají spíš zálohou než hlavním způsobem vstupu do domu, přichází WELOCK s řešením, které dává chytré domácnosti úplně nový rozměr. A právě teď, v rámci WELOCK Mother’s Day Festival, je ideální příležitost se na tenhle ekosystém podívat blíž – nejen kvůli slevám, ale hlavně kvůli tomu, jak komplexně dnes dokáže řešit přístup do domácnosti. Celou akční nabídku včetně reálných instalačních fotografií zákazníků najdete na stránce , která poměrně hezky ukazuje, že nejde o laboratorní koncept, ale o reálně používané řešení v domácnostech po celé Evropě.
WELOCK Smart Lock U81 – univerzál, který zvládne domácnost i Airbnb
U81 je přesně ten typ chytrého zámku, který míří na uživatele, kteří chtějí „jedno řešení pro všechno“. V praxi totiž kombinuje hned několik způsobů odemykání – PIN kódy, otisky prstů, RFID karty i mobilní aplikaci. A právě to dělá z U81 velmi silného kandidáta pro rodinné domy, byty i krátkodobé pronájmy.
Pokud k tomu přidáte WIFIBOX3 gateway, zámek se posouvá do úplně jiné ligy. Najednou máte možnost spravovat přístupy na dálku, sledovat historii vstupů v reálném čase nebo posílat jednorázové kódy hostům třeba na víkendový pobyt. V kombinaci s tím, že U81 zvládne až 200 PIN kódů, 100 otisků prstů a 199 RFID karet, je jasné, že tady už se nebavíme o obyčejném „chytrém zámku“, ale o plnohodnotném přístupovém systému.
Z praktického pohledu je U81 ideální tam, kde se střídá více lidí – rodina, návštěvy, úklidová služba nebo třeba hosté na Airbnb. Zvlášť u pronájmů odpadá klasický problém s předáváním klíčů, protože vše vyřešíte na dálku.
Cena v rámci WELOCK Mother’s Day Festival je nyní €189 po slevě (VD60), což ho řadí mezi velmi dostupné řešení vzhledem k funkcím, které nabízí.
WELOCK Smart Lock TOUCH41 – fingerprint jako hlavní klíč
Touch41 jde na věc trochu jinak. Nehledá univerzálnost jako U81, ale staví především na rychlosti a jednoduchosti biometrie. Odemknutí pomocí otisku prstu trvá přibližně půl sekundy a v praxi to znamená jediné – žádné hledání klíčů, žádné zadávání kódů, jen přiložení prstu a hotovo.
Tohle řešení velmi dobře funguje v rodinných domácnostech, kde se dveře otevírají doslova neustále. Každý člen rodiny má svůj vlastní otisk a přístup lze snadno spravovat přes aplikaci. Navíc nechybí ani možnost sdílení virtuálních klíčů, což oceníte třeba u návštěv nebo krátkodobého přístupu servisních techniků.
Velmi zajímavá je i integrace s Alexou, která umožňuje hlasové ovládání (přes WIFIBOX3), takže se Touch41 postupně stává součástí širšího chytrého ekosystému domácnosti.
Cena v rámci akce je nyní €126 (VD63), což z něj dělá jeden z nejdostupnějších biometrických zámků v nabídce.
WELOCK Smart Lock ToucA51 – rychlost, která dává smysl v každodenním provozu
ToucA51 je model, který cílí na uživatele, kteří chtějí hlavně rychlost a flexibilitu. Odemknutí zvládne za méně než 0,3 sekundy a díky AI učení se postupně zlepšuje přesnost rozpoznávání. V praxi to znamená, že systém je čím dál spolehlivější s každým použitím.
Velkou výhodou je možnost vytvořit až 10 časově omezených kódů, což je extrémně praktické pro pronájmy, rodinné návštěvy nebo třeba úklidové služby. Každý kód lze nastavit přesně na konkrétní časové okno, takže máte plnou kontrolu nad tím, kdo a kdy vstupuje do objektu.
ToucA51 zároveň podporuje hlasové ovládání přes Alexu (opět s WIFIBOX3), takže zapadá do moderní chytré domácnosti bez nutnosti dalších složitých konfigurací. V reálném provozu jde o velmi univerzální řešení pro byty i menší domy, kde se střídá více uživatelů.
Cena je aktuálně €109 (VD60), což z něj dělá jeden z nejdostupnějších chytrých zámků v celém portfoliu.
WELOCK Smart Keybox – když potřebujete kontrolu bez fyzické přítomnosti
Smart Keybox je trochu jiný segment, ale v praxi často jeden z nejdůležitějších. Nejde totiž o zámek samotný, ale o bezpečné předávání klíčů nebo přístupových prvků. Ovládání probíhá přes aplikaci a umožňuje vzdálené otevření i správu přístupů v reálném čase.
Typické využití je u Airbnb hostitelů, servisních techniků nebo rodin, které potřebují umožnit vstup bez toho, aby byly fyzicky přítomné. Výhodou je i flexibilní instalace – Keybox lze namontovat na zeď nebo zavěsit, takže se přizpůsobí téměř jakémukoli prostředí.
V rámci ekosystému WELOCK je to vlastně doplněk, který řeší situace, kdy samotný chytrý zámek nestačí.
Cena je nyní €119 (VD40).
WIFIBOX3 – nenápadný, ale zásadní prvek celého systému
WIFIBOX3 je zařízení, které z celého ekosystému dělá skutečně vzdáleně ovladatelné řešení. Bez něj fungují zámky lokálně, ale s ním získáte plnohodnotnou online správu – odemykání na dálku, správu kódů, otisků i karet nebo přehled historie vstupů.
Zajímavé je i propojení s Alexou a dalšími chytrými platformami, díky čemuž se z běžných dveří stává součást chytré domácnosti. Cena gateway je aktuálně €99.
Závěr – WELOCK Mother’s Day Festival jako ideální moment pro změnu
Celý ekosystém WELOCK ukazuje, že chytré zabezpečení už dávno není jen technologická hračka, ale reálný nástroj pro každodenní život. Ať už jde o U81, Touch41, ToucA51 nebo Keybox, každý produkt řeší trochu jiný scénář, ale společným jmenovatelem je jednoduchost, kontrola a odstranění klasických klíčů.
V rámci WELOCK Mother’s Day Festival je navíc možné získat výrazné slevy, evropskou expedici zdarma, 30denní garanci vrácení peněz, 2letou záruku a doživotní zákaznickou podporu. Celou nabídku včetně detailů a reálných instalací zákazníků najdete opět na , kde je poměrně jasně vidět, že tenhle posun k chytré domácnosti už není otázkou budoucnosti, ale přítomnosti.