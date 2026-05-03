Vytvořte si na iPhonu seznam kontaktů. Oceníte jej hlavně při hromadné komunikaci

Aplikace Kontakty v iOS už nějakou dobu nabízí funkci seznamů, která dokáže udělat pořádek ve chvíli, kdy máte v telefonu desítky nebo stovky lidí. Nejde o žádnou složitou novinku, spíš o věc, kterou Apple schoval trochu stranou a řada lidí o ní vůbec neví. Přitom se hodí ve chvíli, kdy potřebujete oslovit konkrétní skupinu lidí a nechcete je pokaždé vybírat ručně.
Seznam vytvoříte přímo v aplikaci Kontakty. Otevřete ji, vlevo nahoře přepnete na sekci Seznamy a vpravo nahoře klepnete na přidání nového. iPhone se vás zeptá, do jakého účtu chcete seznam uložit, což je dobré nepřehlédnout. Pokud používáte iCloud i třeba pracovní účet, vyplatí se vybrat ten správný, jinak se vám seznam nemusí zobrazit tam, kde ho čekáte. Pak už jen zadáte název a máte hotovo.
Jakmile seznam vznikne, můžete do něj začít přidávat kontakty. Systém vás k tomu vyzve hned, ale kdykoliv se k tomu dá vrátit přes tlačítko plus v pravém horním rohu. Pokud máte kontakty uklizené, je to otázka pár vteřin. Pokud ne, připravte se na chvíli procházení, protože iOS zatím nenabízí žádné chytré filtrování. Na druhou stranu funguje i jednoduché přetažení kontaktu do seznamu, což je rychlé hlavně na větším displeji.
V praxi se mi osvědčilo mít seznamy rozdělené podle situací, ne podle kategorií. Jeden seznam pro lidi z práce, druhý pro rodinu, třetí třeba pro konkrétní projekt nebo akci. Ve chvíli, kdy pak potřebujete poslat zprávu víc lidem najednou nebo zahájit hovor, je všechno připravené a nemusíte nic dohledávat. Funguje to i ve spojení s dalšími aplikacemi, které umí kontakty načíst, takže se seznamy propíšou i tam.
Na závěr jen jedna věc, na kterou jsem narazila. Pokud se vám seznamy někde „ztrácí“, bývá to právě tím, že jsou uložené v jiném účtu, než který máte zrovna aktivní. Stačí to přepnout a hned se objeví. Jakmile si na seznamy zvyknete, vracet se k ručnímu vybírání kontaktů už se vám chtít nebude.