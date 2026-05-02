Využijte iMessage naplno s těmito tipy a triky

Připnuté konverzace: Důležité chaty vždy nahoře
Pokud si během dne píšete s více lidmi, seznam konverzací se může rychle zaplnit a důležité zprávy zapadnou níže. Právě proto se hodí možnost připnutí vybraných chatů na horní část aplikace. Stačí podržet prst na konkrétní konverzaci a zvolit připnutí. Nahoru si tak můžete dát rodinu, partnerku, kolegy nebo skupinu, kterou otevíráte několikrát denně. Výsledkem je rychlejší orientace a méně zbytečného hledání.
Naplánované odeslání: Zpráva ve správný čas
Jednou z nejpraktičtějších novinek posledních verzí iOS je možnost naplánovat odeslání zprávy dopředu. Hodí se to u narozeninových přání, pracovních připomínek nebo ve chvíli, kdy si vzpomenete večer, ale nechcete druhou stranu rušit pozdě v noci. Po napsání zprávy stačí klepnout na symbol plus vedle textového pole, vybrat možnost odeslat později a nastavit datum i čas. O zbytek se postará systém automaticky.
Reakce emoji: Odpověď bez jediné věty
Ne každá zpráva potřebuje klasickou odpověď. Někdy stačí dát najevo souhlas, radost nebo pobavení jediným symbolem. V iOS lze na zprávy reagovat libovolným emoji, takže nejste omezeni jen několika základními ikonami. Stačí podržet zprávu, otevřít nabídku reakcí a vybrat emoji, které nejlépe vystihuje situaci. Konverzace je díky tomu rychlejší, přehlednější a často i zábavnější.
Doprovod: Chytré sdílení polohy při cestě
Funkce Doprovod patří mezi méně známé, ale velmi praktické možnosti aplikace Zprávy. Nejde jen o sdílení bodu na mapě. Druhá strana může vidět i předpokládaný čas příjezdu, případné zdržení nebo stav baterie telefonu. Funkce se spouští přes nabídku plus v konverzaci a využití najde například při večerním návratu domů, delší cestě nebo když chcete dát blízkému člověku vědět, že jste v pořádku.
Textové efekty: Když má zpráva opravdu vyniknout
Některé zprávy si zaslouží větší pozornost než obyčejný text. iMessage proto nabízí efekty a formátování, které pomohou důležité sdělení zvýraznit nebo konverzaci trochu oživit. Po napsání textu stačí klepnout na ikonu písmene A nad klávesnicí a vybrat styl zobrazení. K dispozici jsou různé varianty zvýraznění, větší text nebo animované efekty. Hodí se nejen pro zábavu, ale i pro zprávy, které nemají zapadnout.