iPhone má vychytávku, kterou většina lidí přehlíží. Přitom mi změnila používání telefonu

iPhone obsahuje funkce, které zná snad každý jako své boty, ale taktéž funkce, o kterých dost možná leckdo neví, protože si jich prostě doposud z nějakého důvodu nevšiml, například kvůli svému stylu používání telefonu. A upřímně řečeno, v mnoha případech je to rozhodně škoda. Jednou z těchto funkcí je třeba i takzvaný klidový režim, který vám z iPhone při jeho nepoužívání vytvoří jakýsi pasivní displej pro zobrazování nejrůznějších informací. A popravdě, jedná se o funkci, která mě baví čím dál tím víc.
Ačkoliv je klidový režim na iPhone dostupný již poměrně dlouho (v nastavení jej najdete přímo pod názvem Klidový režim), myslím si, že mnoho lidí jej stále přehlíží, což je za mě osobně velká škoda. Jeho využitelnost je totiž vskutku velká, jen je třeba si jej nastavit přesně tak, jak je pro vaše potřeby ideální. Já například odkládám při práci telefon na nabíjecí stojánek (mimochodem, ke spuštění Klidového režimu je třeba mít telefon ve vodorovné poloze a připojený k nabíječce) s tím, že letmá kontrola hodin, kalendáře či jiných věcí v rámci Klidového režimu na zařízení, které by jinak bylo v danou chvíli nevyužité, je za mě prostě fajn.
Ještě víc pak tento režim ocením v noci, kdy se vše automaticky přepne do červených odstínů a já mám tak rázem na nočním stolku pro oči příjemné hodiny, které se mi zobrazí kdykoliv, kdy jen nepatrně tapnu na displej či telefon ucítí otřes. Díky tomu tak vždy hned vím, kolik je hodin, aniž bych se jakkoliv více probudil ze spánku, což je fajn.
Ano, uznávám, že jde vlastně ve výsledku o naprostou drobnost, která má za cíl „jen“ zvýšit uživatelský komfort při nepoužívání zařízení. Na druhou stranu, právě tyto detaily dokáží leckdy potěšit mnohem víc než na první pohled velké novinky, které si však ve výsledku člověk zkusí jednou a pak na ně s klidným svědomím zapomene. Pokud jste tedy z nějakého důvodu tuto legrácku ještě úplně nevyzkoušeli, vězte, že stojí za to. A protože vám ve výsledku stačí telefon třeba jen o něco opřít a připojit ke kabelu, můžete si vše vyzkoušet i bez klasických nabíjecích stojánků, které jsou pro využití této funkce samozřejmě nejideálnější.