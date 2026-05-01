Recenze Fakturino: Skvělá fakturační aplikace pro fanoušky Apple produktů

Pokud patříte mezi živnostníky nebo menší podnikatele a zároveň se pohybujete v Apple ekosystému, pravděpodobně už jste někdy řešili, jak fakturovat rychle, jednoduše a ideálně bez zbytečných služeb navíc přímo pomocí některé z aplikací, které jsou v rámci Apple ekosystému dostupné. O to víc potěší, že najít takový kousek v současnosti lze a co víc, je opravdu fajn. Řeč je konkrétně o aplikaci Fakturino, kterou jsem v posledních dnech testoval a kterou bych vám teď rád představil blíže.
Technické specifikace a fungování
Fakturino je fakturační aplikace dostupná pro iPhone, iPad i Mac, což v praxi znamená, že běží rychle, spolehlivě a hlavně na všech hlavních Apple produktech, které se běžně využívají pro práci. Velkým benefitem je zde pak to, že na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení tato aplikace nepoužívá žádný vlastní server, ale veškerá data zůstávají uložená ve vašem iCloudu pod vaším Apple ID, což je něco, co ocení každý, kdo nechce řešit externí služby a přístupová práva.
Zásadní je také fakt, že není potřeba žádná registrace. Aplikaci stačí jednoduše stáhnout, otevřít a můžete začít fakturovat. V dnešní době plné účtů, hesel a ověřování jde tedy o příjemně osvěžující přístup.
Funkčně Fakturino pokrývá vše, co většina OSVČ reálně potřebuje. Nechybí tedy například podpora DPH i režimu bez DPH, automatické číslování faktur, správa klientů nebo napojení na ARES, díky kterému si údaje o firmě natáhnete během pár vteřin. Samozřejmostí je export do PDF a sdílení faktur jedním kliknutím, včetně QR platby, což dnes klienti očekávají prakticky automaticky.
Za zmínku stojí i cenový model. Základní verze je zdarma, ale má limity v podobě maximálně pěti klientů a tří faktur měsíčně. Pro komplexnější použití je tak prakticky nutné přejít na Premium, které odemyká neomezené faktury i klienty a přidává další funkce jako QR platby nebo pokročilejší přehledy. Na druhou stranu, cenovka 129 Kč měsíčně či 799 Kč za rok je nastavena rozumně a dává smysl vzhledem k tomu, co aplikace nabízí.
Testování v praxi
Osobně zastávám názor, že fakturační programy mají být maximálně jednoduché, přehledné a celkově intuitivní, aby v nich člověk nemusel zbytečně trávit příliš mnoho času a mohl se díky tomu věnovat více práci, za kterou peníze fakturuje. A musím říci, že to zde platí znamenitě. Celá filozofie aplikace je totiž postavená na jednoduchosti, kdy jí stačí otevřít, vystavit fakturu a zavřít. Nic víc, nic míň.
Na první dobrou potěší fantastická přehlednost. Aplikace se nesnaží být robustním účetním nástrojem, takže vás nezahltí funkcemi, které nikdy nepoužijete. Místo toho nabízí čisté prostředí, ve kterém se neztratíte ani pokud s fakturací teprve začínáte.
V praxi to znamená, že vytvoření faktury je otázkou desítek sekund. Přidání klienta zabere chvilku, položky zadáte intuitivně a aplikace se postará samozřejmě i o všelijaké výpočty v rámci faktur. Pokud fakturujete opakovaně podobné služby, velmi rychle si zvyknete na kopírování předchozích faktur, což celý proces ještě urychlí. A protože je všude kladen důraz na maximální jednoduchost a přehlednost, vězte, že fakturu, potažmo cokoliv jiného dokážete „naklikat“ v aplikaci opravdu bleskově.
Velkou výhodou je za mě osobně také perfektní synchronizace mezi zařízeními. Klidně tedy můžete začít vytvářet fakturu na iPhonu někde na cestách, upravíte ji na iPadu a odešlete z Macu. Všechno se děje automaticky přes iCloud a bez jakéhokoliv nastavování. A díky tomu, že jsou všechny verze aplikací opravdu přehledné, je s nimi doslova radost pracovat.
Za sebe se pak nebojím říci, že řešení ve formě klasické aplikace je nesrovnatelně lepší oproti klasickým webovým fakturačním nástrojům, protože je z hlediska uživatelského komfortu rychlejší, hezčí a celkově příjemnější na používání. Vždyť i pouhá kontrola faktury bývá přes mobil u webových fakturačních nástrojů leckdy zdlouhavý proces kvůli nutnosti přihlášení, následně proklikání se na cílové místo a tak podobně. Mobilní aplikace vám ale tohle všechno naservíruje velmi rychle.
Resumé
Fakturino je aplikace, která si na nic nehraje, ale o to lépe dělá svou práci. Nečekejte komplexní účetní systém ani robustní cloudovou platformu. Místo toho dostanete jednoduchý, rychlý a spolehlivý nástroj, který zvládne většinu běžné fakturace bez zbytečných komplikací.
Nejvíc si ho užijí uživatelé Apple zařízení, kteří ocení nativní zpracování, iCloud synchronizaci a celkovou jednoduchost bez registrací a externích služeb. Pokud patříte mezi OSVČ, kteří chtějí mít faktury hotové během minuty a neřešit kolem toho zbytečnosti, tady budete jako doma.
Naopak pokud hledáte komplexní účetní řešení s pokročilými funkcemi, skladovým hospodářstvím a napojením na další systémy, bude pro vás Fakturino spíš až moc minimalistické. Ale právě v tom je jeho kouzlo. V době, kdy se i jednoduché aplikace snaží být vším pro všechny, jde Fakturino přesně opačnou cestou. A funguje to překvapivě dobře.