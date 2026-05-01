Stáhněte si wallpaper Porsche Apple Computer v rozlišení 6K

Porsche včera představilo nový monopost Porsche inspirovaný barvami a logy legendárního Porsche 935 K3, které jezdilo Le Mans v roce 1980. Nové zbarvení vzniklo na počest oslav 50. výročí společnosti Apple a 75. výročí Porsche Motosport a je společnou oslavou obou značek. Pokud se vám nový speciál líbí, můžete si jej stáhnout jako wallpaper v rozlišení 6K a to tak, že v následující galerii u vybrané fotografie kliknete na ikonu lupy a obrázek se vám otevře v plném rozlišení, pak jej stačí již jen stáhnout.