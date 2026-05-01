Tahle Apple sestava mi delá společnost už půl rok a pořád ji miluju

Před půl rokem jsme po dlouhé době přešel na nový setup a sám jsem nevěděl, jak mi bude vyhovovat. Nyní je čas se ohlédnout a říct si, jestli jsem udělal dobře a nebo budu po čase opět muset řešit změnu. Přecházel jsem z iMac i9 s 10 jádry, 128 GB RAM, 1TB SSD a Radeon Pro 5700 XT 16 GB. I přesto, že to bylo v té době to nejlepší, co Apple nabízel, byla to z dnešního pohledu chyba, za kterou jsem celkem draze zaplatil. Proto jsem také čekal dlouhých pět let, než jsem se rozhodl přejít na novou sestavu. Problém, proč mi výběr trval tak dlouho, byl v tom, že už 20 let používám dva displeje, vždy v podobě iMacu a k němu připojeného externího displeje od Applu, posledních pět let v podobě Apple XDR Display Pro.
Mac mini M4 o kterém ani nevím, že ho mám!
Když se mi konečně naskytla koupit druhý XDR Display Pro za rozumnou cenu, neváhal jsem a před půl rokem jej pořídil a přešel zároveň také na Mac mini M4. Sáhl jsem po tom nejlepším, co Apple v té době nabízel a ještě stále nabízí s klasickou M4, což znamená M4 s 10jádrovým CPU, 10jádrovým GPU, 32 GB jednotné paměti a 2TB SSD úložištěm. M4 Pro se mi zdálo na to, co na počítači dělám zcela zbytečné a jak musím říct i zpětně, nedokázal jsem za půl roku udělat na svém Macu nic, co by roztočilo větráček tak, abych ho dokázal slyšet. Přinos M4 Pro by byl v mém případě tedy nulový a jsem rád, že jsme se rozhodl pro klasickou M4. Navíc je to velmi likvidní stroj, který za M5, budu mít možnost vyměnit s naprosto minimální ztrátou hodnoty.
To znamená, že když budu upgradovat například každé dva roky, což v podstatě ani nepotřebuju, vyjde mě to vždy na nějakých 10-15 tisíc korun a budu mít vždy to nejlepší co Apple aktuálně nabízí. S Mac mini jako takovým jsem tedy nadmíru spokojený, je to zcela tichý počítač, který vás při práci ani například poslechu hudbyn ijak neruší, můžete jej tak jako já umístit pod stůl a kromě toho že jej neslyšíte, jej ani nevidíte, což je ideální kombinace toho, co od počítače očekávám, kromě výkonu, který mi nejen dostačuje, ale je ho na rozdávání.
Fotogalerie
2x XDR Display Pro: velikost, na kterou si musíte zvykat
Co se dvojice XDR Display Pro týká, tak těm nemím co vytknout, tedy až na to, že ten druhý monitor by mi stačil menší. Bohužel Apple v té době prodával jen klasické 32″ XDR Pro Display a nebo Studio Display, jenž má ale výrazně horší barvy a celkově jej mít vedle XDR je něco, co nechcete, protože si mnohem víc budete uvědomovat slabiny Studio Display oproti XDR. Tedy na dvojici 32″ displejů jsem si zvykl, ale rozhodně to není něco co bych potřeboval a kdyby Apple prodával 32″ a například 26″ XDR display Pro tak bych to upřednostnil. Na druhou stranu to byl můj sen mít na stole dvě XDR a dva stejné displeje vedle sebe a to se mi splnilo, takže na to rozhodně nenadávám, jen upřímně uznávám, že to je zbytečnost.
Co se mi na displejích od Apple líbí je jejich životnost, mám doma stále 24″ Thunderbolt display, který jsem dostal k 18 narozeninám a už 19 let bezchybně funguje. V té době se navíc jednalo o celkem běžný displej, který ani na tu dobu a na to, že byl od Apple nebyl nějak extra drahý. Vzhledem k tomu si myslím, že dvojice XDR Display Pro mi bohatě bude sloužit dalších 10, možná i 15 let než je budu muset vyměnit, v té době možná už za nějakou 3D projekci nebo nějakou podobnou šílenost.
Fotogalerie #2
Macbook Air M4: kromě syna, nejlepší parťák na cesty
Věc, bez které bych asi opravdu nedokázal žít je MacBook Air s M4. Kupoval jsem jej v loni v létě v USA za nějakých 18 000Kč na Amazonu a musím říct, že poměr cena a výkon je zcela mimo realitu. Vzhledem k tomu, že od chvíle kdy se nám narodil syn tak trávíme víc času na cestách nebo doma v USA, než doma v Evropě, kde mám výše uvedeno usestavu, je pro mě počítač na cesty naprostou nutností. Výkon jsem nepotřeboval, ale výdrž, kompaktnost a pohodlí na práci je to, co u MacBook Air M4 hraje naprostý prim. Na cestách mi tak dělá společníka a to dokonce už v té míře, že i když jsem doma a mám pojížďky jen v rámci okolí, tahám ho v autě, abych si mohl pohodlně udělat cokoli, kdykoli potřebuju.
Fotogalerie #3
Výše uvedenou sestavu společně s iPhone 17 Pro a AirPods Pro používám již více než půl roku. Upřímně řečeno přechod z Intelu na Mac jsem si představoval trochu víc ve stylu aplikací, které mám na iPhone a konečně je budu mít možnost používat také na Macu. Ovšem těch, o které bych na Macu stál a současně jsou na něj dostupné je jako šafránu, takže v tomto směru se v mé konfiguraci příliš nového neodehrálo. Na druhou stranu konečně mohu používat Apple Pay, hesla a odemykání pomocí Touch ID na klávesnici, což je rozhodně velká úspora času. Celkově jsme se vším spokojen a i když byla dvojice XDR Display Pro můj sen, nakonec to co mě nejvíc baví je MacBook Air M4, který se skutečně vejde do batohu a mohu na něj v rychlosti vyřídit cokoli, ať jsem kdekoli.