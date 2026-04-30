Jak by vypadal Finder jako batůžek nebo pásek z ikonek ve vašem Docku?

David Delahunty na svém oficiálním instagramovém profilu skromě říká, že je nejoblíbenější designér vašeho nejoblíbenějšího designéra. To by na první pohled mohlo znít poměrně namyšlene, ovšem jen do chvíle, než se podíváte na jeho výtvory. Je to velký milovník Applu a právě proto má celou sérii výtvorů, která se věnuje tomu, jak uvést některé Apple věci k životu ve skutečném světě. Nechybí tak batůžek z Finderu, pásek z ikon v docku nebo spousta dalších vychytávek, která je určena pro skutečné fanoušky Apple. Ostatně podívejte se sami, co si o následujících produktech myslíte, některé z nich dokonce v limitovaných sériích skutečně prodává, ovšem všechny jsou bohužel dnes již vyprodané a tak musíme čekat na čerstvou várku novinek.