Apple vydal nový firmware pro AirPods Pro 3

Apple před malou chvílí potichu vypustil další aktualizaci firmwaru pro AirPods Pro 3. Ten nese označení 8B40 a ve sluchátkách přepisuje dosavadní 8B39 na 8B40. V tuto chvíli není však bohužel jasné, co firmware na sluchátka přináší, jelikož u něj Apple jako již tradičně žádné podrobnosti neprozradil. Respektive, oficiální poznámky jsou opět velmi stručné a mluví hlavně o opravách chyb a drobných vylepšeních výkonu.
Co se týče instalace, ta je i nadále plně zautomatizovaná a probíhá na pozadí. Pro její uspíšení pak stačí mít sluchátka poblíž iPhonu, iPadu nebo Macu, být připojení k Wi-Fi, uložit AirPody do nabíjecího pouzdra, připojit ho k napájení a nechat ho zavřené zhruba půl hodiny. Pokud vše proběhne, jak má, firmware se nainstaluje sám. Pokud ne, celý proces zopakujte.