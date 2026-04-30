Apple se opět spojil s Porsche, výsledek uvidíme už 3.5. 2026 na okruhu Laguna Seca!

Na oficiálním Instagramovém profilu Porsche Motosport se objevilo video, které ukazuje přilbu Apple Computer v klasických barvách Apple. Následovalo další video, ve kterém je k vidění, jak se celá přilba připravovala a co nejzajímavější je fakt, že Porsche označilo také oficiální profil společnosti Apple a uvedlo jednoduchý slogan: „něco na trati“. Zda se dočkáme i celého vozu v barvách Apple, tak jak jsme jej měli možnost naposledy vidět v roce 1980. Psal se totiž právě rok 1980, když se na start 24 hodin Le Mans postavila trojice pilotů Rahal, Garretson a Moffat se svým Porsche 935 K3. Prvním a doposud posledním vozem na světě, který oficiálně nesl loga a tehdejší barvy společnosti Apple Computer.
Nyní to vypadá, že již za pouhé tři dny uvidíme něco, co jsme posledních 46 let neměli možnost vidět a minimálně helba s logy Apple Computer, se bude účastnit závodu v Laguna Seca, kde o víkendu pojedou závod StubHub Monterey SportsCar Championship (IMSA). Vypadá to, že se máme na co těšit!
