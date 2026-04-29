Takto by vypadalo GTA: San Andreas ve filmu! Podívejte se na geniální záběry vytvořené AI

Pokud jste stejně jako já vyrostli na GTA: San Andreas. následující řádky a zejména pak video vás určitě zaujme. Dnešní doba plná AI totiž přináší spoustu možností, o kterých by se nám ještě relativně nedávno ani nesnilo, přičemž jednou z nich je třeba ukázka z hraného filmu právě podle GTA: San Andreas. Co naplat, že se jedná skutečně jen o AI generované video, které absolutně neodráží realitu, respektive pak natáčení filmu jako takového, protože ten podle dostupných informací v současnosti rozhodně nevzniká. Výsledek je i přesto naprosto fantastický a vzhledem k tomu, že se v poslední době relativně často objevují nejrůznější filmy a seriály právě z prostředí her, třeba bude právě tohle video impulzem pro některé z filmových studií k tomu, aby GTA: San Andreas v budoucnu na stříbrné plátno skutečně dorazilo. Protože minimálně z AI ukázky by se mohlo jednat o podívanou, která bude nejen stát za to, ale která dokáže pořádně chytit za srdce každého, kdo v této hře strávil spousty hodin.
hicieron un trailer con ia de como seria la pelicula del gta san andreas, ya esta en otro nivel estopic.twitter.com/fsNpky4Qxo
— cartonero (@flanchota) April 28, 2026