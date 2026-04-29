Philips Hue přichází s velkou novinkou. Funkce SpatialAware posune vaše osvětlení na novou úroveň

Chytré osvětlení od Philipsu dostává zajímavý upgrade, který na první pohled možná působí nenápadně, ale ve výsledku může změnit to, jak světlo doma vnímáte. Philips Hue totiž nově přichází s funkcí SpatialAware, která si bere za cíl jediné – udělat osvětlení přirozenější a mnohem víc „prostorové“.
Celé kouzlo spočívá v tom, že si aplikace Philips Hue nejprve naskenuje váš pokoj. To sice pár minut zabere, ale výsledek stojí za to. Na základě toho totiž dokáže jednotlivé světelné scény rozprostřít po místnosti tak, aby dávaly smysl nejen barevně, ale i prostorově. Jinými slovy, světlo už nepůsobí jako něco, co prostě svítí, ale jako součást prostoru, která reaguje na to, kde se nachází.
Je tu však alespoň zatím jeden drobný háček. Ne všechny scény jsou totiž na SpatialAware připravené. Philips proto postupně aktualizuje svou galerii, přičemž zatím je pro nový režim upravená zhruba polovina dostupných scén. Dá se však očekávat, že další budou rychle přibývat.
Potřebujete lepší Bridge
Důležitou roli hraje i hardware. Pro fungování SpatialAware je potřeba nový Philips Hue Bridge Pro, který má dostatek výkonu na to, aby zvládl zpracovat prostorová data i samotné rozložení světel v reálném čase.
Philips tímhle krokem docela jasně ukazuje, kam chce chytré osvětlení posouvat dál. Už zde totiž evidentně nejde jen o to měnit barvy nebo intenzitu, ale o to vytvořit atmosféru, která vás doslova obklopí. A pokud máte doma větší počet Hue světel, tohle je přesně ten typ funkce, která může dávat opravdu velký smysl.
Vedle SpatialAware dorazily s novou aktualizací aplikace i drobnější novinky pro majitele video zvonku od Hue, ale upřímně řečeno, hlavní hvězdou aktualizace je právě nový prostorový režim. Ten totiž naznačuje, že budoucnost chytrého osvětlení nebude jen o aplikaci v mobilu, ale o tom, jak dobře dokáže pochopit váš domov. A já se už moc těším, až si jej řádně vyzkouším.