Apple Počasí má výpadek!

Zdá se, že jedna z nejzákladnějších aplikací, na kterou se uživatelé iPhonů spoléhají prakticky každý den, má dnes nečekaně slabší chvilku. Apple Počasí totiž podle všeho trápí výpadky a pomalé načítání, což potvrzují nejen zkušenosti uživatelů na sociálních sítích, ale i data ze služby Downdetector.
Pokud jste v posledních hodinách otevřeli aplikaci Počasí na svém iPhonu, možná jste narazili na prakticky prázdnou obrazovku nebo dlouhé načítání bez výsledku. A nejste v tom sami. Podle dostupných informací jde o rozšířenější problém, který zasahuje větší množství uživatelů napříč regiony.
Zajímavé přitom je, že za potížemi může stát i třetí strana. Apple totiž stále částečně spoléhá na data od The Weather Channel, který má podle všeho rovněž výpadky. Právě to by mohlo vysvětlovat, proč aplikace nefunguje tak, jak by měla. Někteří uživatelé navíc hlásí i problémy s přístupem na Apple Support, což může být jen důsledek toho, že se snaží situaci řešit přes oficiální kanály.
Co je ale možná ještě zajímavější, Apple zatím na svých stránkách se stavem služeb žádný problém nepřiznal. Apple System Status totiž stále ukazuje zelenou, tedy stav, kdy by měly všechny služby fungovat bez omezení. Realita uživatelů je však očividně jiná.
Mě osobně se nicméně zdá, že problém nemusí ve všech případech úplně Počasí vyřadit z provozu. Aplikace se mi totiž sice načítá data výrazně pomaleji než obvykle, ale po delším čekání se přece jen dokáže „chytit“ a zobrazit aktuální informace pro uložené lokace. Jinými slovy, nejde o kompletní blackout, spíš o výrazné zpomalení a nestabilitu. Je nicméně pravda, že se jedná i tak o solidní nepříjemnost, protože třeba kvůli tomu není vidět počasí ani v komplikaci na Apple Watch, což je věc, kterou osobně využívám opravdu často. Snad se tedy podaří vše opravit co nevidět. V minulosti jsme totiž byli svědky i toho, že se Applu povedlo podobný problém napravit až po pár dnech.
Apple to už eviduje: https://www.apple.com/cz/support/systemstatus/
Žádná novinka. Časté asi jak čištění zubů.