Skvělé tipy a triky pro Klidový režim v iPhonu, které ocení každý jablíčkář

Jak vypnout červené zabarvení displeje v noci
Pokud iPhone rozpozná tmavé prostředí, Klidový režim automaticky přepne displej do červeného tónu, aby v noci méně rušil. Ne každému ale tento vzhled vyhovuje. Vypnutí je jednoduché – stačí otevřít Nastavení, přejít do sekce Klidový režim a v části Displej deaktivovat Noční režim. Obrazovka pak zůstane v běžných barvách i po setmění.
Přizpůsobení widgetů podle vlastních potřeb
Klidový režim nemusí zobrazovat jen hodiny. Na obrazovce lze mít také počasí, kalendář, připomínky, fotografie nebo jiné podporované widgety. Díky tomu může iPhone fungovat jako přehledné informační centrum na nočním stolku i pracovním stole. Pro úpravu stačí dlouze podržet obrazovku v aktivním Klidovém režimu, telefon odemknout a zvolit možnost Přizpůsobit. Následně lze widgety přesouvat, měnit jejich pořadí nebo přidávat nové.
Jak skrýt oznámení na celé obrazovce
Ve výchozím nastavení se mohou v Klidovém režimu zobrazovat oznámení přes celou obrazovku. To se týká například zpráv, připomínek nebo dalších notifikací. Pokud telefon leží na stole v kanceláři nebo v ložnici, nemusí to být ideální z hlediska soukromí. V Nastavení stačí otevřít sekci Klidový režim a vypnout možnost Zobrazovat oznámení. Od té chvíle zůstane displej čistý a bez vyrušování.
Změna vzhledu hodin během několika sekund
Jednou z nejzajímavějších částí Klidového režimu jsou přizpůsobitelné hodiny. Apple nabízí několik stylů, které se hodí do různých prostředí – od minimalistického vzhledu až po výraznější varianty s velkými číslicemi. Po aktivaci režimu stačí dlouze podržet ciferník a otevřít nabídku úprav. Následně lze měnit styl i barevné provedení a změny se projeví okamžitě.
Kdy se Klidový režim nespustí
Pokud se režim nezobrazuje, bývá důvod většinou jednoduchý. iPhone musí být připojený k nabíječce, uložený vodorovně a zároveň zamčený. Bez splnění těchto podmínek se Klidový režim neaktivuje. Problém může způsobit také Režim nízké spotřeby energie, který omezuje některé vizuální funkce systému a může spuštění této funkce blokovat.