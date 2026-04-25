Recenze Cubenest 3v1 SQ314: Rychlá magnetická nabíječka, která zjednoduší každodenní život s Apple zařízeními

Bezdrátové nabíječky 3v1 už dnes nejsou ničím výjimečným. Ostatně, stačí se podívat na nabídku nejrůznějších obchodů a člověk má hned pocit, že si vybírá spíš design než funkci. Jenže realita je trochu zapeklitější a naštěstí i příznivější. V záplavě nudných nabíječek totiž lze narazit i na kousek, který se snaží posunout věci o něco dál. Řeč je konkrétně o trojité nabíječce Cubenest 3v1 SQ314, která je sice na první pohled nenápadná stojánková nabíječka, v praxi ukazuje, že i tahle kategorie má pořád kam růst.
Technické specifikace, zpracování a design
Cubenest SQ314 sází na kombinaci hliníku a silného magnetického uchycení, což je přesně to, co od podobného typu příslušenství chcete. Na stole působí díky svému tenkému hliníkovému tělu z jednoho kusu čistě, minimalisticky a nijak neruší, což mám osobně velmi rád. Typově totiž jde o doplněk, který si dáte vedle MacBooku nebo na noční stolek a vlastně ho přestanete vnímat, protože tam zkrátka přirozeně zapadne. Majitele oranžových iPhonů 17 Pro pak potěší, že je tato nabíječka k dostání i v tomto odstínu, přičemž kromě oranžové lze sáhnout i po stříbrné. Na majitele tmavých modelů se bohužel nemyslelo, tak snad se Cubenest do příště polepší.
Hlavní roli tu ale hraje nabíjecí technologie. Nabíječka má totiž oficiální Qi2.2 certifikaci s podporou MagSafe, což jinými slovy znamená nejen bezproblémovou kompatibilitu s iPhony, ale hlavně vyšší nabíjecí výkon. Ten se může vyšplhat až na 25 W pro telefon podporující právě Qi2.2, přičemž celkový výkon sestavy dosahuje až 35 W. A protože Qi2.2 podporují všechny iPhony 17, 17 Pro a Air představené loni, nabíječku tak s nimi využijete naplno. Samozřejmě ani plná podpora Apple Watch včetně rychlonabíjení od Series 7 výš a samozřejmě místo pro AirPody. V praxi tak opravdu stačí jedno místo na stole a vyřešíte tím nabíjení celé Apple výbavy.
Potěší ale i důraz na bezpečnost. Cubenest tu nasadil klasickou sadu ochran proti přehřátí, přepětí nebo zkratu, takže se nemusíte bát nechat zařízení na nabíječce přes noc. A mimochodem, v balení nechybí ani USB-C kabel, což dnes rozhodně není samozřejmost. Z hlediska technických specifikací a zpracování se tedy jedná o opravdu hezký kousek.
Testování
Už mnohokrát jsem však zažil, že zatímco papírově se jevil daný produkt opravdu hezky, reálné testování ukázalo jeho mušky. To tu však naštěstí neplatí, ba právě naopak se nebojím říci, že nabíječka překonala má očekávání.
Magnet je dostatečně silný na to, aby iPhone držel přesně tam, kde má, a to i při lehkém ťuknutí do stolu nebo manipulaci jednou rukou. Přichycení je jisté, ale zároveň nepůsobí „násilně“, což je přesně ta rovnováha, kterou chcete a která vám jakožto uživatelům nabízí maximální možný komfort.
Alfou a omegou této nabíječky je ale samozřejmě její rychlost, která je prostě fantastická – zejména pak s modely z loňska. Nabít iPhone z 0 na 50 % za zhruba 25 minut není v žádném případě jen marketingové číslo, ale reálně dosažitelný výsledek, kterého jsem dosáhl při nabíjení iPhonu 17 Pro. V praxi to znamená, že telefon odložíte na chvíli na stůl, jdete si uvařit kávu a vracíte se k zařízení, které má dost energie na další půl dne.
Abych si o nabíjení udělal co nejlepší obrázek, připojil jsem napájecí kabel nabíječky na měřák spotřeby, který jsem „zacvaknul“ přímo do nabíječky, aby mohl v reálném čase sledovat odběr energie. Díky tomuto testu jsem tedy mohl vidět, že velmi rychle po startu nabíjení začal iPhone 17 Pro přijímat maximální možné množství výkonu, který je díky Qi2.2 schopen „pojmout“. Ve výkyvech mi dokonce měřák ukazoval odběr nabíječky přes 32W, ale zde si myslím, že šlo spíš o výkyvy způsobené ztrátami, které samozřejmě při nabíjení bezdrátovou cestou vznikají. Tak či tak, je super vidět, že Cubenest hraje fér a jeho nabíječka skutečně dodává tolik, kolik výrobce slibuje.
Co se týče Apple Watch, i jejích nabíjení probíhalo bez problémů. Osobně jsem si právě rychlé nabíjení za poslední roky dost oblíbil, protože je skvěle využitelné ve chvílích, kdy hodinky potřebujete rychle „nakopnout“ před odchodem nebo prostě nechcete zbytečně čekat. A o to víc potěší, že se na něj u této nabíječky myslelo, protože standardem v současnosti stále bohužel není. AirPody pak berete jako příjemný bonus, který funguje přesně tak, jak má.
Co mě ale bavilo možná nejvíc, je celkový komfort. Žádné hledání kabelů, žádné přepojování, žádný nepořádek na stole. Prostě přijdete, odložíte zařízení a víte, že se všechno postará samo. Jakmile si na tohle zvyknete, návrat ke klasickým kabelům už nechcete řešit. Ostatně, já už dlouhé roky nenabíjím jinak než přes MagSafe, ve valné většině případů pak dokonce přímo přes trojité nabíječky. A tahle od Cubenestu mě i z tohoto důvodu opravdu oslovila.
Resumé
Cubenest 3v1 SQ314 není revoluce, ale je to nabíječka, která dělá věci tak, jak by měly fungovat. Spojuje elegantní design, vysoký výkon a praktické každodenní používání do jednoho celku, který dává smysl. Nejvíc ji oceníte ve chvíli, kdy jedete naplno v Apple ekosystému a chcete mít nabíjení vyřešené jedním tahem. iPhone, Apple Watch i AirPody mají své místo, všechno funguje rychle a spolehlivě a vy se o nic nestaráte. A přesně o tom to je. Ne o tom, že jde o „další nabíječku“, ale o tom, že vám zjednoduší každodenní fungování. Jejího pořízení se tedy určitě nebojte – stojí za to!