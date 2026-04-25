Pokračování jednání USA a Íránu je nejisté. Trhy znovu řeší ropu, inflaci i další vývoj v Hormuzu

Komerční sdělení: Napětí kolem konfliktu mezi USA a Íránem zůstává vysoké a další vývoj je i na začátku týdne velmi nejistý. Na 20. dubna bylo plánováno další kolo jednání mezi oběma stranami, které mělo pomoci prodloužit příměří a přiblížit svět k obnovení stabilního provozu v Hormuzském průlivu. Právě ten je pro globální ekonomiku klíčový, protože přes něj za běžných okolností proudí významná část světových dodávek ropy a dalších energetických komodit. Podle aktuálního vývoje ale není vůbec jisté, zda se jednání skutečně uskuteční. Agentura AP uvádí, že Islámábád sice další rozhovory připravoval, ale ani jedna strana zatím nevyslala delegaci a příměří má navíc vypršet 22. dubna o půlnoci GMT.
Důvodem nové nejistoty je další vyhrocení situace v okolí Ománu a Hormuzského průlivu. Podle dostupných informací americké námořnictvo obsadilo íránské plavidlo, které se mělo pokusit prolomit americkou blokádu. Ta dál zůstává jedním z nejcitlivějších bodů celého konfliktu. Spojené státy ji spustily po neúspěšných jednáních už v polovině dubna a od té doby se trh snaží odhadnout, zda jde jen o nátlakový nástroj před další diplomacií, nebo o začátek delšího omezení energetických toků. Bloomberg v předchozích dnech upozornil, že Washington zároveň varoval před zabavováním sankcionovaných lodí bez ohledu na jejich polohu, což napětí dál zvýšilo.
Vývoj kolem Hormuzu přitom během několika dnů ukázal, jak křehká je současná situace. Ještě v pátek přišla zpráva, že Írán průliv znovu otevřel pro komerční lodní dopravu, což okamžitě přineslo úlevu na trhy a pokles cen ropy. Jenže optimismus dlouho nevydržel. Už o víkendu se opět objevily zprávy o novém uzavření a AP dnes píše, že Írán dál brání provozu v průlivu, údajně vybírá vysoké poplatky za průjezd a podle obav může část tras i zaminovávat. Jinými slovy, trh už nevěří, že se situace vyřeší jedním oznámením o otevření. I kdyby došlo k rychlému diplomatickému posunu, návrat k normálnímu provozu by byl spíš otázkou týdnů než dnů.
Na trzích je to vidět velmi rychle. Cena ropy znovu roste, protože investoři musejí do cen promítat vyšší rizikovou prémii. AP dnes uvádí, že Brent se drží nad 95 dolary za barel, zatímco americké akciové indexy po předchozí rally mírně oslabily. S&P 500 v pondělí 20. dubna ztratil 0,2 % a Nasdaq 0,3 %. Nejde zatím o panický výprodej, ale spíš o signál, že páteční optimismus z trhu znovu vyprchává. Investoři dál doufají v dohodu, zároveň ale stále víc počítají s tím, že příměří nemusí být prodlouženo a že konflikt může znovu přejít do ostřejší fáze.
To má důležité důsledky i mimo samotné finanční trhy. Vyšší ceny ropy se postupně propisují do velkoobchodních cen paliv a tím i do inflačních tlaků. Pokud by omezení v Hormuzu trvala déle, dopad by nebyl jen na ceny benzinu a nafty, ale i na širší cenovou hladinu v ekonomikách, které jsou citlivé na dovoz energií. To je důležité i z pohledu centrálních bank. Delší energetický šok by mohl oddálit snižování sazeb nebo znovu otevřít debatu o tom, jak silně mohou vyšší ceny energií brzdit ekonomiku a zároveň udržovat inflaci výš, než by si trhy přály. Současná situace tak není jen geopolitickým tématem, ale i makroekonomickým rizikem, které se může propsat do financování firem, nálady spotřebitelů i investičních rozhodnutí.
Pro další dny bude klíčové hlavně to, zda se USA a Írán vůbec vrátí k jednacímu stolu a za jakých podmínek. Dosavadní pozice obou stran zůstávají velmi vzdálené. Spojené státy a Izrael dál tlačí na zásadní omezení íránského jaderného programu, zatímco Teherán trvá na svých podmínkách a odmítá klíčové ústupky. AP zároveň píše, že bez diplomatického průlomu zůstává riziko obnovení bojů po 22. dubnu vysoké. Právě proto zůstane Hormuzský průliv i v následujících dnech jedním z hlavních faktorů, které budou ovlivňovat cenu ropy, náladu na akciových trzích i očekávání ohledně inflace.
