Jak naučit Siri, aby vás oslovovala správně. Stačí upravit jeden detail a je hotovo!

Pokud vám Siri komolí jméno nebo vás oslovuje jinak, než chcete, není potřeba se s tím smiřovat. iPhone nabízí několik jednoduchých cest, jak to změnit, přičemž ta nejspolehlivější vede přes vaši vlastní vizitku.
Základ je překvapivě jednoduchý: Siri vychází z údajů, které máte uložené v kontaktech. Konkrétně z vaší vlastní karty, kterou má iOS nastavenou jako „moje informace“. Jakmile tam něco upravíte, Siri to začne brát jako výchozí. Otevřete si tedy Kontakty, najděte svou vizitku a klepněte na Upravit. Pokud ji tam nemáte nebo není správně nastavená, vyplatí se to dát do pořádku jako první krok – bez toho se Siri nemá čeho chytit.
Pak přichází část, která je velmi užitečná, hlavně u češtiny. V detailu kontaktu si můžete přidat pole s fonetickým zápisem jména. Najdete ho přes volbu „Přidat pole“, kde vyberete například „Jméno foneticky“ nebo „Příjmení foneticky“. Do tohoto pole pak napíšete jméno tak, jak má znít, ne jak se běžně píše. U složitějších nebo cizokrajných jmen je to skoro nutnost, jinak si Siri poradí po svém – a výsledek bývá někdy dost úsměvný.
Na první pohled je to banalita, ale jakmile Siri používáte častěji, začne vám na tom záležet víc, než byste čekali. Když vás oslovuje špatně, pokaždé to trochu tahá za uši a připomíná, že si s vámi vlastně úplně nerozumí. Stačí ale pár úprav v kontaktu a ten rozdíl je znatelný hned. Najednou nepůsobí jako cizí hlas z telefonu, ale jako nástroj, který reaguje přesně tak, jak má. A to je u hlasového ovládání vlastně to hlavní.